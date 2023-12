El CFIE participa en su segundo proyecto Erasmus+

El Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) de Segovia participa en el proyecto Erasmus+ ‘Digital Academy in teaching practice for a seamless transition from preservice to in-service’ (Academia Digital en la práctica docente para una transición fluida desde el preservicio hasta el ingreso al servicio en activo del profesorado) de tres cursos de duración (2022-25). El actual es el tercer curso en el que el Centro de Formación del Profesorado CFIE Segovia participa en este programa europeo, ya que durante el curso pasado concluyó su primer proyecto y en este ha comenzado este segundo proyecto Erasmus+.

La Comisión Europea cada año promueve los proyectos Erasmus+, que pertenecen al programa de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa, como medio de transmisión de los principios y valores sobre los que se cimienta. Sus objetivos para el periodo de 2021-27 son: la inclusión social, la transición ecológica y digital, y el fomento de la participación de las personas jóvenes en la vida democrática.

Se han ampliado los colectivos a los que van destinados estos proyectos para que el programa llegue a todos los miembros de la comunidad educativa y en este momento son muchos los centros no universitarios de Segovia que han solicitado participar en este programa europeo con éxito.

El CFIE viaja a Amberes como parte del proyecto

La participación de CFIE Segovia en proyectos Erasmus+ tiene el objetivo de ayudar a los centros educativos de su ámbito a mejorar su internacionalización, dado que estas iniciativas tienen cada vez más presencia y un papel esencial en educación e internacionalización de la comunidad educativa.

El proyecto en que el centro se encuentra inmerso en este curso ha llegado a su ecuador y con ese motivo, los docentes han realizado un viaje a Amberes, en el que se han compartido experiencias con los participantes de otros países.

CFIE Segovia ha acudido a la ciudad belga junto con el socio fundador, UNEAT-Funiber, y los otros miembros socios -Universidad de Limerick (Limerick, Irlanda), Universidad Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (Amberes, Bélgica), Univerzita Palackeho V Olomouci (Olomouc, Rep Checa), Uniwersytet Jana Kochanowskiego W Kielcach (Kielce, Polonia)-. El encuentro ha contado con varias reuniones, en las que se han realizado distintos trabajos y se han coordinado actuaciones sobre el proyecto en marcha.