El pasado 11 de abril el pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso aprobaba, con los votos a favor de todos los grupos salvo IU, el Plan Parcial del Sector Sur-1 Ensanche del Real Sitio de San Ildefonso-La Granja Segovia, que durante el mes siguiente está en fase de exposición pública. Según fuentes municipales, y en vísperas de agotarse el plazo de exposición pública, se han presentado cerca de una veintena de alegaciones, en su mayoría interpuestas por los vecinos de una urbanización que perderían las vistas de que ahora gozan, pero también de colectivos ecologistas, en pie de guerra por el alto valor ambiental de unos terrenos que lindan con el Cambrones, con declaración de parque natural (aunque no parque nacional, pues el terreno quedó en el área de preparque), entre otras figuras de preservación ambiental.

Es un ambicioso plan que incluye 4 actuaciones con 646 viviendas previstas y una extensión de 280.615m². Básicamente, comprende una franja de terreno alrededor de dos nuevas calles que viene a colmatar el suelo urbano desde Verescence hasta la carretera de Torrecaballeros, en la margen derecha del Cambrones. Clasificado como suelo urbanizable en el actual ordenamiento urbanístico granjeño, debe ser desarrollado mediante plan parcial y aquí viene el problema. Según la nueva ley (Ley 7/2014) los promotores disponen de 8 años para culminar el planeamiento o las parcelas revierten automáticamente a suelo rústico. Un plazo que cumple este 2022. “Si no iniciamos ahora el procedimiento, corremos el riesgo de tener que volver a empezar a finales de años”, explicaba el alcalde, el socialista Samuel Alonso.

Para Alonso, urbanizar los terrenos “es una necesidad si se quiere dar vivienda a los jóvenes de La Granja“, recuerda que la gran mayoría del suelo urbano granjeño está en manos de Patrimonio. Recuerda también que el plan parcial se inició en 2005. “En 2011 ya hubo un importante recorte en la superficie a urbanizar y se pasó al PGOU tal como está ahora a través de un convenio con los propietarios por el cual el 80% de las viviendas tendrán algún tipo de clasificación social, ya para alquiler social, vivienda protegida o vivienda pública”, señala.

El problema del agua

Salvo IU, que ya se opuso al PGOU de 2011, todos los partidos están con el equipo de Gobierno. En general, en La Granja se considera un “sacrificio paisajístico” necesario si realmente se quiere impulsar la vivienda en la localidad y atajar la caída demográfica que viene padeciendo el municipio.

No así los ecologistas, que consideran una barbaridad encementar unos terrenos con un innegable impacto ambiental en toda la linde del Cambrones. En la alegación tipo distribuida por los conservacionistas, se pone además de manifiesto que la tramitación del plan presenta deficiencias como la ausencia de un estudio de movilidad, de contaminación atmosférica, y sobre todo, no se justifica las fuentes de abastecimiento de agua para soportar el número de viviendas planteado. No es un asunto baladí, en el alfoz, planes parciales como los de Carrascalejo en la vecina Palazuelos han topado con el mismo problema: sin agua Confederación no da el sí, y sin el sí el plan no sale adelante. Es en cualquier caso un problema a largo plazo, la urgencia, ahora, era evitar la reversión a suelo rústico de los terrenos este 2022, cosa que si se consigue con la aprobación inicial.

Desde el PP reiteran su apoyo al Plan Parcial, “eso sí, debe hacerse en condiciones, debe hacerse bien y contestar cumplidamente a las alegaciones presentadas”, explicaba el portavoz de la formación, Juan Carlos Gómez.