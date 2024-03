Diputación: pulso por los agricultores y el 8M

El PAIM, el programa por el cual la Diputación subvenciona obras de inversión en los municipios, y el 8M, la jornada contra la violencia de género, han protagonizado el pleno de febrero de la Diputación de Segovia. De propina, y en un pleno maratoniano con seis mociones, también ha salido el tema de la protesta de los agricultores y el despliegue de los bomberos provinciales.

Previamente, se procedía a la toma de posesión del nuevo diputado provincial, el palazolense Daniel Bravo que sustituye al dimitido Alberto Peña. También se nombraba hijo adoptivo de la provincia al pintor afincado en Torrecaballeros, Carlos León Escudero.

Si abstención o voto en contra da idea de la beligerancia de la oposición respecto a las medidas del equipo de Gobierno, se puede concluir que el PAIM 2024, en la línea del de los últimos años, no será tampoco un frente especialmente conflictivo para Miguel Ángel de Vicente. El programa, que contempla hasta 224 obras de inversión por importe de casi 9.6M€ (de los que Diputación aporta 6,&M€) ha recibido la abstención de PSOE e IU, si bien con las acusaciones de partidismo de rigor, especialmente por parte de IU, algo que el equipo de Gobierno niega amparándose en la parametrización de las ayudas, solo el 10% de las mismas son discrecionales (el resto responden a criterios objetivos de población o núcleos agregados). Un PAIM que este 2024 recibirá además fondos añadidos extra por la venta de las acciones de Quinta Real. Ahí van otros 4M€ en un plan especial que la Diputación espera abrir en marzo, siempre que el techo de gasto lo permita, que no está del todo claro.

Sin consenso para el 8M ni la agenda verde

Donde no hay cambios es en la ruptura institucional del consenso en lo tocante de la violencia de género. Como es habitual, Vox no apoyó la moción conjunta, prefiriendo poner el énfasis en el tropo sobre “los violadores liberados por la ley del no es no”. Tampoco el PP apoyaba una moción de IU para solicitar la creación en Segovia del Juzgado contra la Violencia de Género; se abstenían los populares y votaba en contra Vox, lo que ha permitido a Ana Peñalosa sacar adelante su moción.

Mociones de carreteras y también muchas sobre las protestas de los agricultores. De algún modo, PP y Vox pugnan por sintonizar con los agricultores en pie de guerra. Así, el PP presentaba un plan de choque con quince medidas para hacer frente a la crisis del sistema agrario. Vox iba más lejos, con una moción condenatoria del pacto verde europeo, la política europea sobre sostenibilidad ambiental y que apareja el grueso de los fondos europeos. Marcándose un “Pilatos” -en palabras del portavoz socialista Máximo San Macario– el PP se ha abstenido a sabiendas que PSOE e IU le harían el trabajo de frustrar la moción, como así ha sido, algo que no se dejaba de lamentar desde la oposición, que a hilo seguido planteaba la moción al revés, de apoyo a las políticas verdes europeas y en concreto a la Agenda 20/30. En pleno motín del campo por esa cuestión, se conoce que el PP no quiere posicionarse contra uno de los pilares de la protesta por lo que esta vez ha votado que no. “Cuando quieren y les va bien, el PP asume la agenda, cuando no, pues se lava las manos y deja que Vox haga el trabajo sucio”, venían a decir los socialistas.

Tampoco han visto bola los socialistas con sus otras dos mociones, ninguna aprobada, ni la de implicar más a la Junta en las carreteras provinciales, ni en la de crear un Instituto Provincial de Deportes. Allí el rodillo PP-Vox se ha terminado imponiendo.

Y en las preguntas de cierre, la cuestión de los bomberos. El PSOE pone el énfasis en el desgaste que están teniendo los equipos (camiones cisterna, grúas telescópicas) comprados en 2023 pero que están a la espera de que se acaben los dos parques de bomberos provinciales. Algo que el PP justifica en atención a adelantar el coste del despliegue del nuevo cuerpo. De momento, esos vehículos nuevecitos se exhiben solo en ferias y saraos.