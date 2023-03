5 Comments

La oficina de Segovia Film Office —la gestora de rodajes y otros servicios para la industria cinematográfica— gestionó en 2022 un total de 42 rodajes de películas, documentales y anuncios localizados en la ciudad y sus barrios incorporados, una cifra muy similar a la de 2021, cuando fueron 38 las productoras que eligieron los marcos que ofrece Segovia para sus proyectos.

Hay una localización concreta que sigue siendo el principal atractivo para el trabajo cinematográfico, la antigua cárcel de Segovia, en la avenida de Juan Carlos I, donde este año se han llevado a cabo 16 grabaciones, un 38 por ciento del total, aunque por detrás de las cifras de 2018, cuando se hicieron 18 rodajes en la antigua prisión.

Entre los rodajes más destacados de 2022 en la cárcel están los videoclips

los 26 rodajes filmados en otras localizaciones de la ciudad, destacan series de éxito como

a comedia de enredos Sopa de cebolla del director y productor segoviano Sergio Mínguez, junto a la dramaturga y guionista Maïa Cogan; la película See you on Venus, del director Joaquín Llamas; el largometraje La voz del sol, dirigido por Carol Polakoff con Carmen Machi, Karra Elejalde como protagonistas; la película

Por otra parte, respecto adel director Alex de la Iglesia; la serie documental, de RTVE; el largometraje; l, dirigida por la cineasta Ana López Martín; el video promocional Segovia ciudad de cine; el programa documentalde UNESCOpara el canal TBS Sparkle, uno de los más vistos en Japón; o el documental de viajes Spain Revealed , entre otros.