Cs presenta alegaciones a los presupuestos del 2022

La portavoz de Ciudadanos en el Consistorio de la capital, Noemí Otero, ha presentado sendas alegaciones al documento de la memoria de la Cuenta General 2022 del Ayuntamiento de Segovia.

La edil liberal ha explicado que “es urgente y prioritario suplir las carencias a las que hace referencia la memoria municipal, a la que hemos presentado alegaciones, de cara a lograr una mejora en la gestión y eficacia municipales”. En particular, la formación naranja ha presentado alegaciones con relación a los puntos sexto, decimonoveno y vigésimo séptimo de la memoria de la Cuenta General, referidos al patrimonio municipal del suelo, la cuenta de resultado económico patrimonial y los indicadores de gestión, respectivamente.

Sobre el apartado sexto, ‘Patrimonio público del suelo’, que advierte de que «El Ayuntamiento no tiene establecido un inventario diferenciado de los bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo», la portavoz de Ciudadanos ha recordado que esta misma observación figura en las memorias de la Cuenta General de 2015, 2016, 2017 y 2018, 2019, 2020 y 2021”.

“Resulta incomprensible que varios ejercicios después, y contando con informes técnicos que avalan la necesidad de disponer de un Inventario Municipal del suelo para evitar futuros litigios y controversias derivadas de la titularidad de parcelas, en enero de 2024 -fecha de presentación de la Cuenta General de 2022-, no se haya solventado esta carencia”, ha advertido Otero.

Con relación al punto decimonoveno, la edil liberal ha solicitado conocer el verdadero motivo por el que la memoria no rinde cuentas en este sentido, pues se da la circunstancia, según ciudadanos, de que en anteriores documentos en este punto se indicaba que por el incorrecto tratamiento que el programa de información contable daba a este estado, se optaba por no rendirlo. En esta ocasión, este apartado señala que «[…] la presentación de dicha información tiene carácter potestativo y la misma no aporta ningún dato adicional al contenido en la Cuenta General, dado que dicha información se basa en los datos incluidos en el estado CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL y, por tanto, el apartado decimonoveno de la Memoria supondría, únicamente, facilitar la misma información con una estructura diferente […]».

“A pesar de que es opcional rendir cuentas en esos términos, lo óptimo -si hubiera un buen funcionamiento- sería dar cuenta también de la cuenta de resultado económico patrimonial por actividades. La ausencia de este apartado denota una falta evidente de ambición e interés por parte del equipo de gobierno”, ha argumentado la edil de la formación naranja.

Por último, sobre el punto vigésimo séptimo, Otero ha manifestado que “resulta, cuanto menos, sorprendente la explicación que se brinda año tras año en cuanto a los indicadores de gestión”.

Cabe recordar que el contrato para la implantación de un módulo para desarrollar el sistema de costes que permitiese evaluar la gestión de los servicios públicos municipales se formalizó a final de 2018. En 2019 se acuerda implantar el sistema informático y realizar formaciones al personal municipal, que no se suceden. Además, se utiliza como pretexto la situación vivida por la crisis derivada de la COVID-19 -pandemia declarada el 14 de marzo de 2020- para justificar la no impartición de jornadas formativas, que estaban previstas a lo largo del ejercicio 2019, momento en que la COVID-19 no existía.

En la Cuenta General de 2020 desaparece cualquier explicación al respecto y se opta por indicar únicamente que «El Ayuntamiento no cuenta con un sistema de información de contabilidad analítica que cumpla los requisitos exigidos en la norma 11. f) de elaboración de las cuentas anuales, referida a las Notas 27 de la Memoria».

Por su parte, en la Cuenta General de 2021 se argumenta que el personal municipal se encuentra en formación para la correcta utilización de la herramienta, tres años después de la formalización del contrato y la implantación del módulo en cuestión.

Ahora, en la memoria de la Cuenta General de 2022 se indica que se requiere que los distintos servicios determinen unos indicadores de gestión, que no están determinados actualmente. Además, que el volumen y variedad de la información requerida supone que los distintos servicios y secciones municipales deben cumplimentar un exhaustivo cuestionario para la totalidad de los servicios prestados por este Ayuntamiento. Y, por último, se advierte que para ejercicios futuros se intentará remitir a dichos servicios municipales los cuestionarios y coordinar con los mismos la realización de este cuestionario.

“Por tanto, no comprendemos cuál fue la utilidad real del módulo que se implementó en 2019, si realmente hubo algún tipo de formación al personal municipal para utilizar esta herramienta y por qué tantos años después el Ayuntamiento sigue sin rendir cuentas en este sentido”, ha afirmado Otero.

La portavoz liberal ha advertido que “presentamos una vez más alegaciones a la cuenta general, pidiendo cambios en los mismos apartados que años anteriores porque las excusas para no rendir cuentas correctamente cada vez son distintas y menos creíbles”, y ha concluido que “si el PP tiene intenciones de hacer cambios verdaderos en la forma de funcionamiento, confiamos en que estas cuestiones que pedimos se corrijan este año y se encuentren en orden de cara a la próxima Cuenta General, que será la de 2024”.