Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, ha pedido explicaciones sobre la llegada de los nuevos autobuses turísticos, alegando que May Escobar aseguró que llegarían en enero de los que aún no se tiene constancia.

La edil liberal ha recordado que en la comisión de Cultura “la señora Escobar nos informó que llegarían unos nuevos autobuses, similares a los que funcionan con éxito en otras ciudades como París, que durante los primeros meses los autobuses eran de prueba y estaban esperando la personalización de los autobuses para Segovia”. Sin embargo, “la realidad y, según se nos ha trasladado por escrito, los autobuses que actualmente están circulando no son nuevos”.

“Durante cinco meses la ciudad ha tenido autobuses turísticos de 18 años de antigüedad, donde ponía Toledo en lugar de Segovia y en los que no funcionaban parte de los audioguías fijados en los asientos”, ha explicado Otero y ha añadido que “hemos respetado tiempos, atendiendo a la respuesta que nos dio la señora Escobar en la comisión de agosto y considerando que llegarían nuevos autobuses, pero no era cierto, no había nuevos autobuses para Segovia”.