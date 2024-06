La polarización, este considerar la política como bloques irreconciliables, es todo lo contrario de lo que uno entiende qué debe ser la política. Y resulta especialmente dañino en España ya que deja al nacionalismo como árbitro (y ya me dirán qué árbitro es ese, ni el Negreira…) Por eso, como muchos otros, aprovecho las elecciones europeas para discrepar del sistema votando a partidos pintorescos. Mayormente, a la Comunión Tradicionalista, el partido del abuelito y el todos a misa. Pero este año no encuentro la papeleta (han optado por la abstención). En su defecto, puede valer algún partido comunista maoista lo que sea del pueblo, con mi voto ya sumarían 330 en España, y ya les quedaría menos para devenir ese pueblo que dicen ser, de momento, más propio de la España vacía.

Es el voto compasivo, admirador de las causas perdidas y de los inasequibles al desaliento (bien pensado, también puede valer IU, aunque Yolanda Díaz me parece muy pija e Irene Montero más).

Están los de superderechas. Pero ya digo que yo, no siendo carlistas, no voto a nacionalistas, ni de aquí ni de allá ni de Marte. Y menos polarizantes. Tenemos a Se acabó la fiesta, al que auguran un cierto vuelo de la mano de su lenguaraz y carismático líder, activista de los escraches frente a las sedes del PSOE y a quien parece que Vox se le hace poco. Le dan silla en Bruselas. Ya ven… En detrimento de Abascal, al que, con todo, auguran buenos resultados por mor de este voto del cabreo. Viéndolo por el lado bueno -si lo tiene- Vox más parece cuadrar con los europeístas de Melonni, que con los fachas de Alternativa por Alemania, formación a la que el voto de los menores de 16 años parece que va a dar alas este domingo.

¿Y es que a quién se le ocurre?. Quien con niños se acuesta mojado se levanta. Y resulta que los niños de hoy son bastante más fachas que los de antes. Es normal. Un adolescente es un antisistema por definición. Tantos cursos con los profes exaltando las virtudes del multiculturalismo, el feminismo, la paz y contra el calentamiento global no puede traer nada bueno. El civismo no se enseña. Se vive. ¿O en el instituto era usted de los que hacían lo que le decía el profe?

Al final pienso que votaré en Cree, ex-naranjas expulsados por el partido, el nuevo proyecto de Edmundo Bal (que es casi de Segovia). Por lo menos defienden la moderación y el pactismo. Que esta es la cosa. La polarización es culpa de los ciudadanos que votan hiperliderazgos e ideologías. Si en lugar de votar al que la dice más gorda votásemos al más sosegado, ya verían ustedes a Sánchez y Feijóo besándose desatados en alguna concurrida playa.

Pero no. Votamos movidos por ramplones procesos de marketing emocional de masas. Relatos cacareados por tertulianos y columnistas que en estos días se dejan el crédito (si es que les queda) tratando de desactivar el mensaje adverso y reactivar el propicio, hoy centrado en si Begoña Gómez debe ser honesta, solo parecerlo, ninguna de las dos cosas, o todas a la vez. Personalmente opino que tener enchufes no es delito y cobrar por escribir cartas diciendo “este es muy buen tío, se merece subvenciones” no tiene nada malo. Eso sí, impartir dos cátedras sin ser ni licenciada pues suena a beca de las buenas. Y ya está. Así no se aburre la mujer y gana algo de dinerillo que siempre te da cierta seguridad. Especialmente cuando es notorio que tu marido cambia a menudo de opinión…