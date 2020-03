10 Segovianas en la historia (2)

4- Francisca Campuzano, condesa de Mansilla

Pocos datos y ninguna imagen hemos podido encontrar de Francisca Campuzano, hoy honrada con una calle en Segovia. Su papel es de heroína. Entre 1808 y 1813 las tropas napoleónicas convirtieron el Alcázar en un baluarte prisión. En sus sótanos se hacinaban los reclusos en durísimas condiciones. Capitaneadas por la condesa de Mansilla, las mujeres de Segovia cercaron la fortaleza implorando por maridos e hijos. Tanta murga dieron que, finalmente, los franceses las dejaron pasar para socorrer a los recluidos, algunos de los cuales aprovecharon la ocasión para fugarse. Por su liderazgo Francisca recibió el nombramiento de capitana.

5. Isabel de Borbón y Borbón "La Chata"

María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Paula Dominga, ​ conocida popularmente como La Chata (Madrid, 20 de diciembre de 1851-París; 23 de abril de 1931) fue infanta de España, princesa de Asturias desde 1851 a 1857 y desde 1874 a 1880 y condesa de Girgenti. Vale, no es de natural segoviana pero su afición a La Granja la convierte en un icono de la segovianidad. Por orden de su sobrino nieto Juan Carlos I, sus restos mortales descansan en la Colegiata de La Granja. Era un personaje extraordinariamente popular por su casticismo y buen humor, muy querida por los madrileños, que en su honor bautizaron con su nombre la hoy Calle de la Princesa. Con el advenimiento de la República fue el único personaje real al que no se obligó a partir al exilio, no obstante, La Chata, en solidaridad familiar partió hacia Francia donde aguantó cinco días justos, encontrándola la muerte en Auteuil, en 1931.