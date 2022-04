Programa: Semana Santa de Segovia 2022

La Semana Santa segoviana, declarada fiesta de interés turístico nacional, combina la grandiosidad del patrimonio de la vieja Segovia con sus pasos y procesiones, integradas por más de 3.500 cofrades. Entre las liturgias más destacadas, la de los Pasos, el Viernes Santo, el Via Crucis escenificado en el barrio de San José, la procesión del Cristo articulado y del siglo XI de Los Gascones, o la procesión de Zamarramala. Este 2022 el grueso de los actos se concentra entre el 10 y el 17 de abril.

11:30. Bendición de palmas y ramos en la iglesia de San Miguel. A continuación, procesión de Las Palmas, tradicionalmente conocida como “de la Borriquilla”, con la participación de autoridades civiles y religiosas, cofradías y hermandades, y parroquias de la ciudad. (clicar en el mapa para ampliar recorrido).

17:30: VII Certamen de Bandas Memorial “Adrián Callejo Rubio”. Organizado por la Cofradía de la Esclavitud del Cristo de la Cruz y la Junta de Cofradías de Segovia. Concentración de Bandas de Cornetas y Tambores en la Plaza Mayor. Desfile a partir de las 17:30 horas, desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de Medina del Campo (San Martín). A las 18:00 h. en la Plaza de Medina del Campo, junto a la estatua de Juan Bravo, Concierto de música cofrade con recaudación a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

11 de abril, Lunes Santo

20:30. Precedido de Misa Mayor de la cofradía, Vía Crucis, a cargo de la Cofradía de la Flagelación del Señor, con acompañamiento de banda de cornetas y tambores por el barrio de Nueva Segovia. Inicio y final frente a la parroquia de Nueva Segovia. (Ver mapa de itinerario).

12 de abril, Martes Santo

17:30: Procesión “La Pasión en los niños” del barrio de San José. Procesión infantil con recorrido por la Iglesia de san José, Berlín, Atenas, París, Londres, Tomasa de la Iglesia, Iglesia de San José

19:00. Procesión y oración de los cinco Misterios. Con la imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza portado por costaleros. Salida desde Santa Eulalia con recorrido por el barrio de Muerte y Vida y José Zorrilla. Finalización sobre las 24 horas en Santa Eulalia. (clicar en el mapa para ampliar recorrido).

Miércoles Santo, 13 de abril

20:30 Via Crucis Penitencial, con el Cristo de la Buena Muerte, en la huerta de los Padres Carmelitas. A su término, en la explanada de San Marcos, se interpreta el Silencio del Tambor. (Con el fin de facilitar a los fieles la asistencia al Via Crucis, las estaciones permanecen instaladas durante toda la Cuaresma. Para aceder al via crucis instalado debera solicitarse autorización en porteria). (Ver mapa de itinerario).