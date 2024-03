El clásico ‘Edipo’ llega al Teatro Juan Bravo

Teatro del Temple se ha convertido en una de las compañías asiduas a la programación del Teatro Juan Bravo, después de demostrar su versatilidad con montajes como ‘La vida es sueño’, ‘1971’, ‘Don Quijote somos todos’ o el último representado sobre las tablas segovianas, ‘Los hermanos Machado’, hace ya más de un año y medio. Hoy viernes, 1 de marzo, la compañía aragonesa regresa al Juan Bravo, de nuevo con un clásico -en esta ocasión del teatro griego- ‘Edipo’ de Sófocles, cuya versión interpretará a partir de las 20:30 horas.

Con la adaptación del texto realizada por Alfonso Plou y un reparto liderado por Carlos Martín que se completa con Félix Martín, Irene Alquezar, Chavi Bruna, Francisco Fraguas, Alba Gallego, además de la participación en directo del músico Gonzalo Alonso, Teatro del Temple plantea una vez más una puesta en escena ambiciosa, arriesgada y cuidada, gracias a la cual entender el teatro clásico siempre resulta más sencillo.

La historia de Edipo, conocida por la humanidad, es la del rey de Tebas, condenado desde su nacimiento por el pasado de su padre, Layo, y alejado de su tierra y abandonado, también por ello, a unos pastores cuando era pequeño. El ‘Edipo’ de Teatro del Temple comienza más tarde, cuando Edipo ya ha matado, sin saberlo, a su verdadero padre y llega a Tebas, una ciudad asolada por la enfermedad en la que tendrá que resolver el enigma de su existencia.

A través de la tragedia de Sófocles, Teatro del Temple trata de responder a preguntas que cuestionan si nuestra mirada de la realidad es acertada, si existe algún modo de asegurar que las cosas son tal y como se ven en el día a día, si las acciones del pasado y del presente tienen alguna consecuencia en el futuro o si el destino no existe y somos las personas quienes construimos sobre errores aquello que no queremos o no nos atrevemos a ver.

Por un precio de 18 euros -16 euros para jóvenes de hasta 25 años- la entrada, que puede ser adquirida tanto en Tickentradas como en taquilla, los segovianos podrán asistir a un espectáculo cuidado y avalado por la trayectoria de un grupo que en este 2024 cumple tres décadas de existencia, en las que ha visitado con obras propias y de autores clásicos cerca de una veintena de países, habiendo sido merecedor, entre otros galardones, de un Premio Max y varias nominaciones.