¿Constitucionalismo?

El pasado miércoles día 29, el jefe del Estado inauguró de forma solemne la XV legislatura, en sesión conjunta de ambas cámaras, celebrada en el Congreso de los Diputados. Cuando presencié como el PP no aplaudía el discurso de la presidenta del Congreso, en presencia del Jefe del Estado, pensé que son tan rehenes de la ultraderecha, que ya no utilizan la cortesía parlamentaria, el decoro de las instituciones y el respeto a las autoridades constitucionales del estado. Pero después, cuando leí sus argumentos para no aplaudir, entendí que es todavía peor la situación, no se sienten orgullosos de su país y del bienestar de la ciudadanía, que es diversa. No se reconocen en la cuna del parlamentarismo en León, en las conquistas sociales: Ley General de Sanidad, la ley del divorcio, la despenalización del aborto o la Ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. La Ley de Pensiones no Contributivas, la supresión del servicio militar obligatorio, el matrimonio igualitario, la ley de dependencia, el Ingreso Mínimo Vital o la ley de eutanasia, que han supuesto más derechos para todos y todas. O la Ley de cambio climático y transición energética, que nos ha situado como un referente, afrontando una necesidad y convirtiéndola en una oportunidad para desarrollar una industria de futuro. Es realmente preocupante, pero viendo después los perfiles tan extremos de su portavoz y dirección en el Grupo parlamentario del Congreso, es un aviso a navegantes, dejaron la moderación y caminan hacia el extremismo, la bronca y la barbaridad.

El próximo lunes, 4 de diciembre, se cumplirán cinco años, sin que se haya procedido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, debido al bloqueo, cuyo único responsable es el Partido Popular. En otras palabras, el PP llevará este lunes 1.822 días incumpliendo la Constitución Española, algo que es intolerable e inconstitucional. La negativa del PP a renovar el Consejo manteniendo una composición que data de 2012, es decir, de hace más de una década, es otra forma de controlar al Consejo por la puerta de atrás utilizando las más burdas y cambiantes excusas.

Los socialistas hemos intentando de forma reiterada llegar a ese acuerdo constitucional para su renovación, pero se ha demostrado hasta el momento, que están dispuestos a incumplir la ley únicamente porque no les gusta o creen que no les conviene.

Es necesario recordar que, con la actual regulación, que lleva 37 años en vigor, se ha renovado el Consejo con gobiernos de distinto signo político. No obstante, esta no es la primera vez que el PP bloquea la renovación del CGPJ, aunque sí es la vez que más tiempo acumula. También lo hizo entre 1995 y 1996, durante 8 meses, y lo volvió hacer entre 2006 y 2008, durante dos años más. Es decir, el PP siempre bloquea la renovación del CGPJ cuando está en la oposición, esa es su aportación al constitucionalismo democrático, que tanto utilizan de boquilla.

Claro cuando el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, decía por wasap a sus compañeros: “controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo desde detrás”, venía en un “brote de constitucionalismo y de separación de poderes”, a manifestar lo que realmente le interesa y ejercita el PP. Que paciencia hay que tener cuando manifiestan una postura y luego realizan la contraria. Aunque no olvido que la mitad de su grupo parlamentario votó en contra de la constitución y el ex presidente Aznar, escribía artículos desde La Rioja, en contra del texto constitucional y ahora se apropian de ella, como si sólo fuera suya, excluyendo a todos, incluso al único partido que la firmó y todavía sigue dando servicio a nuestro país, que es el PSOE.

Pero el constitucionalismo, aumenta de decibelios, cuando escuchamos como la ex secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, en su declaración en la Audiencia Nacional, como testigo por la Kitchen jurídica del PP, que diseño un operativo parajudicial y parapolicial, para atacar al ex tesorero del PP, Bárcenas y su abogado, Gómez Liaño, y así evitar que diera datos sobre la Caja B del PP, dice no recordar nada. Muy curiosa la situación.

Y la guinda ha sido, comprobar como el Consejo general del poder judicial caducado, desde hace cinco años, “respetando la separación de poderes” “sin hacer política de partido”, ahora dice que el Fiscal General del Estado, no es idóneo después de que hace poco más de un año, lo defendió, o que la Presidenta del Consejo de Estado, tampoco. De verdad, que hace falta algo más, para preguntarse ¿el motivo por el que son tan constitucionalistas y por ello no quieren renovar el Consejo General del poder judicial?. No hay mejor evidencia para demostrar que el único interés del PP es la utilización de las instituciones en beneficio partidista, sin pensar en la mayoría de españoles.

No quiero desaprovecha la ocasión, sin mencionar algo que me parece muy destacado en el panorama local. Escuchar al concejal del PP en el ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, indicar que la culpa por no pedir una ayuda de mejora de alumbrado de diez millones de euros, al IDAE, después de encargar un estudio del mapa lumínico de la ciudad, valorado en 12.500 euros, es de una funcionaria municipal, es impresentable y demuestra que la falta de gestión política, sólo saben esconderla eludiendo responsabilidades y atacando lo público y a sus trabajadores. Lo público siempre se resiente con gobiernos del PP y quien lo paga es la ciudadanía.

Termino manifestado mi contrariedad por las cifras de asesinatos por violencia de género y vicaria. Son vergonzosas, esa violencia machista debe ser erradicada y es tarea de todos, sin medias tintas, ni dobleces. Es insoportable para nuestra sociedad y quien no lo respete, debe sentir el rechazo social.