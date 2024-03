¿Ahora les gusta el chorizo?

La corrupción puede saltar en cualquier formación política, pública, social, deportiva, empresarial, sindical, etc., la diferencia está en cómo afrontarlo. En estos días, recuerdo que hace unos meses, la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez dimitió de su cargo, por la imputación de su marido, y aunque después la causa fue archivada, es un buen ejemplo de responsabilidad política y personal. Los socialistas no toleramos la corrupción y actuamos, hemos puesto el listón de las responsabilidades en un nivel más alto que ningún otro partido. Pero lo que es impresentable es que el PP quiera dar lecciones a los demás, cuando ellos lo amparan, destruyen las pruebas a martillazos y no toman decisiones tajantes contra la corrupción en sus propias filas.

La tengo claro, quien cometa delitos, que lo pague, sin ningún amparo y por eso, después de vivir un pleno en el Congreso, en el que la derecha ya ha sobrepasado todos los límites del “barro y el fango continuo y global“ para evitar reconocer que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene un serio problema político con mucho fango, por la imputación de su pareja, por dos delitos fiscales y falsedad documental y sus mentiras e intentos de amenazas a la Fiscalía, a la Agencia Tributaria, a periodistas y medios de comunicación, para que no informen de todas esas fechorías. Me viene a la mente, el famoso “lawfare” que utilizaban y ahora ellos practican. Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, amenaza y ejecuta después, con noticias falsas, pero lo peor es que la “fachosfera” lo publica sin comprobación, qué lástima a lo que llegan los pseudoperiodistas y pseudomedios por unas lentejas. Todo mi apoyo y reconocimiento a la libertad de prensa, y a los profesionales que la ejercen bajo el respeto democrático de las reglas que nos hemos dotado, para tener una sociedad informada libremente y con respeto.

Pero ojo, están tan desnortados en el PP por la situación, que no votaron a favor de la creación de una comisión de investigación en el Congreso, para estudiar y tomar medidas, ante los sinvergüenzas que se enriquecieron de forma ilícita en la compra de material sanitario durante la pandemia, cuando escaseaba y era imprescindible para profesionales y ciudadanía. ¿Qué miedo tienen? ¿Qué esconden? ¿A quién tapan? ¿No les parece bien que se sepa y queden en evidencia todos aquellos que se enriquecieron con comisiones millonarias en nuestro país? ¿Ahora ya no les gusta la fruta, les gusta el chorizo? Es el karma con efecto boomerang.

Cada día es más evidente que la “fachosfera” intenta silenciar la realidad, que significa que la pareja de la Sra. Ayuso ha defraudado a Hacienda después de llevarse una comisión millonaria por la venta de mascarillas, amparado por la mayor empresa beneficiaria de la privatización de la sanidad en Madrid, que además utilizó para comprar un piso de lujo en el que vive con la presidenta y disfrutar de un segundo piso al lado, invirtió en viviendas turísticas, utilizó facturas falsas, compró un Maserati y un Porsche Panamera, intentó vender vacunas a un precio desorbitado a otros países, todo con empresas sin trabajadores, en fin.. ¿alguien puede pensar que todo esto en pocos meses pasa desapercibido a la persona con la que convives? Que la presidenta de una Comunidad, viva en un piso manchado por la corrupción, es penoso, pero que además mienta e intente esconderlo, es de película de novela negra.

Vaya problema que tiene con la familia la Sra. Ayuso, que mala suerte los escándalos de su padre, su madre, su hermano, su pareja y ahora a su cuñada la preparan una plaza de empleo público en el municipio en el que vive, convocando la plaza, el día 16 de agosto, en plenas vacaciones, con pocos días de plazo y obrando el milagro para ser la única candidata interesada. Todo normal, para Feijóo, que se le ha puesto cara de Casado y como tiene tan poco liderazgo y tan poco arrojo, no se atreve, ni a someterse a preguntas de los periodistas. Feijóo no tiene excusas: debe afrontar la corrupción con decisiones, debe pedir la dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Quiero dejar claro, que al igual que nunca pensé ni verbalicé que todos los dirigentes del PP de Segovia, eran corruptos cuando sentenciaron a su gurú, el todopoderoso por entonces, Jesús Merino, por el caso Gürtel, ahora es insoportable escuchar en el Congreso, acusaciones de diputados/as del PP, indicando que todos los diputados socialistas somos corruptos y no sé cuántas lindezas más, aplaudidas por toda su bancada, así que en estas fechas de pasión por la semana santa, espero que se flagelen mentalmente, nos respeten, recapaciten, modulen sus mensajes y bajen los decibelios de barbaridades por minuto, que es lo único que aportan en este momento a nuestro país, ya que siguen sin aceptar estar en la oposición en los últimos seis años, como ya antes hicieron con otros gobiernos socialistas.

Además con todo ese ruido y fango, emplean la “estrategia de la distracción” a los españoles, para que pase desapercibido, por ejemplo, que la bolsa sigue subiendo a los casi 11.000 puntos, beneficios empresariales disparados, rebajamos deuda, que tenemos más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, con el salario mínimo más alto de la historia, que sigue aumentando el salario medio y que debe de seguir creciendo, que la creación de empleo se sigue comportando de forma positiva, cuantías históricas en becas, políticas de vivienda para mejorar, que las pensiones han vuelto a subir y siguen ganando dignidad, que los empleados públicos verán aumentadas sus retribuciones en un 2 %, pudiendo llegar a un 2,5 %, o que estas vacaciones ofrecerán cifras récord para el sector turístico, lo que demuestra que la economía española, es ahora mismo la que más crece en Europa. Cuando en un país la derecha rehúye del debate económico, es que va muy bien y las políticas utilizadas funcionan. Por cierto, es preferible un presupuesto prorrogado de las características expansivas como el de 2023, que cien de los que preparaban los recortes de la época del PP.

Por aquí, la fachosfera silencia el caso de “La Perla Negra”, sin duda el gran caso de corrupción del PP de Castilla y León, que ahora se está juzgando después de once años de instrucción. Da igual que uno de los imputados sea segoviano, o que el por entonces presidente de la Junta, eche valones fuera, de que no sabia nada o lo justo. Si es posible, ni lo comentamos para que nadie se acuerde. También les gusta el “chorizo”.

Por cierto, que curioso, que nadie del PP de Segovia defienda los presupuestos para 2024 de la Junta de Castilla y León para la provincia de Segovia. Es la mejor prueba del algodón, para saber que son muy malos y que le falta mucha inversión comprometida a pesar del aumento de dinero disponible por la aportación extra del Estado, por lo que no están a la altura de las necesidades ciudadanas.

Lo “del chorizo”, se lo dejamos para otros, ya que lo que necesita la ciudadanía es seguir trabajando con intensidad para que tengan un horizonte laboral, económico, social y de derechos cada día mejor y esos son los desvelos que me preocupan y me ocupan.