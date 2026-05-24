La vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales y económicos de nuestro tiempo. Ya no hablamos únicamente de las dificultades de acceso en las grandes ciudades; también hablamos de nuestros pueblos, de la emancipación de los jóvenes, del envejecimiento del medio rural y de la necesidad de fijar población en provincias como Segovia. Por eso, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 supone una oportunidad relevante que debemos analizar con ambición, pero también con realismo.

El Gobierno de España ha aprobado un plan dotado con 7.000 millones de euros, triplicando prácticamente los recursos del anterior programa estatal. El nuevo modelo incorpora una financiación compartida entre el Estado y las comunidades autónomas —60% estatal y 40% autonómica— y se estructura sobre tres grandes ejes: aumento de vivienda pública y asequible, rehabilitación y regeneración urbana y rural, y ayudas directas para facilitar el acceso a la vivienda y la emancipación juvenil. Es una prioridad real y tangible.

No estamos ante un simple catálogo de subvenciones. El plan introduce cambios de fondo que pueden marcar una diferencia importante. Entre ellos destaca que las nuevas viviendas protegidas financiadas con fondos públicos mantendrán su carácter protegido de forma permanente, evitando que dentro de unos años terminen en el mercado especulativo. También se incorporan programas específicos para pequeños municipios y para jóvenes menores de 35 años que quieran adquirir vivienda en localidades rurales.

Segovia reúne muchas de las características para convertirse en un territorio prioritario dentro del nuevo plan. Tenemos una capital con dificultades crecientes de acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras, pero también contamos con un enorme potencial en el medio rural. Muchos municipios segovianos sufren despoblación, envejecimiento y pérdida de servicios, mientras disponen de viviendas vacías, inmuebles deteriorados y oportunidades de rehabilitación que podrían convertirse en una palanca de desarrollo.

En comarcas como el Nordeste, la Sierra, Pinares, el Carracillo o la Campiña segoviana, el acceso a una vivienda digna y asequible es un factor determinante para atraer población, consolidar empleo y garantizar el relevo generacional. Hoy muchos jóvenes quieren quedarse o regresar a sus pueblos, pero encuentran enormes dificultades: casas antiguas que necesitan reformas imposibles de afrontar, falta profesionales ausencia de alquiler asequible o escasez de vivienda disponible.

El nuevo Plan Estatal contempla ayudas a la compra de vivienda en municipios pequeños, subvenciones para rehabilitación energética y programas de regeneración urbana y rural. Eso puede ayudar a movilizar viviendas cerradas desde hace años y revitalizar cascos históricos y barrios degradados. Es una oportunidad evidente si se sabe utilizar.

Pero conviene decirlo claramente: el éxito del plan dependerá en gran medida de cómo lo desarrollen las comunidades autónomas. La Junta de Castilla y León tiene competencias decisivas en vivienda y dispone de margen suficiente para complementar y reforzar las medidas estatales. No basta con limitarse a gestionar convocatorias; hace falta una estrategia autonómica potente y adaptada a la realidad de provincias como Segovia. Y eso los socialistas lo demandamos claramente.

La primera gran prioridad debería ser aumentar la financiación autonómica para rehabilitación rural. En Castilla y León existen miles de viviendas tradicionales que podrían recuperarse con ayudas más ágiles, menos burocracia y una ventanilla única para pequeños municipios. Muchas familias desisten porque los trámites son complejos o porque adelantar la inversión resulta imposible.

En segundo lugar, la Junta debería crear incentivos fiscales específicos para el alquiler asequible en municipios rurales. Hay propietarios que no sacan viviendas al mercado por miedo a impagos o por el coste de las reformas necesarias. Un sistema autonómico de garantías, seguros de alquiler o deducciones fiscales podría movilizar parte de ese parque vacío.

También sería fundamental reforzar la colaboración con ayuntamientos y diputaciones. Muchos pequeños municipios carecen de medios técnicos para redactar proyectos, gestionar ayudas o identificar vivienda disponible. Sin apoyo administrativo, muchas oportunidades acabarán perdiéndose.

Otro aspecto clave es la vivienda para trabajadores vinculados al medio rural. Segovia necesita vivienda para sanitarios, docentes, guardias civiles, otros empleados públicos, trabajadores agrícolas o empleados de nuevas industrias agroalimentarias y logísticas. La falta de alquiler accesible se está convirtiendo ya en un problema económico y de prestación de servicios públicos.

Además, el nuevo plan puede ser una herramienta importante contra la despoblación si se conecta con otras políticas: extensión de fibra óptica, transporte público, empleo verde, energías renovables o conciliación familiar. La vivienda no puede abordarse de forma aislada.

En este sentido, sería un error político enorme convertir el debate en una simple confrontación política entre administraciones de diferente signo. En los últimos días hemos visto cómo algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, expresaban reservas jurídicas y políticas sobre determinados aspectos del plan estatal, especialmente sobre la financiación y las competencias. Sin embargo, más allá de las diferencias legítimas, lo importante es que los recursos lleguen a la ciudadanía y que se aprovechen al máximo, salvo que sea la estrategia para paralizarlo, ralentizarlo o no ampliarlo con medidas autonómicas y financiación de la Junta.

La vivienda necesita menos ruido y más cooperación institucional. Porque la realidad es evidente: miles de jóvenes no pueden emanciparse, muchas familias destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler y numerosos pueblos ven cómo viviendas enteras permanecen cerradas mientras pierden población año tras año.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda no resolverá por sí solo todos los problemas, pero sí puede marcar un cambio importante si se aplica con inteligencia, sensibilidad territorial y voluntad política. Segovia tiene una oportunidad extraordinaria para convertir la vivienda en una herramienta de cohesión territorial. Podemos rehabilitar nuestros pueblos, recuperar patrimonio, atraer población y facilitar que nuestros jóvenes construyan su proyecto de vida aquí, sin verse obligados a marcharse.

Pero para lograrlo hacen falta recursos, coordinación y ambición.24Y ahí la Junta de Castilla y León debe decidir si quiere limitarse a administrar fondos o liderar realmente una política útil para el territorio.

Porque hablar de vivienda en Segovia no es únicamente hablar de ladrillos. Es hablar de futuro, de igualdad de oportunidades y de supervivencia del medio rural. Y eso exige estar a la altura del momento. ¿Será prioridad real del PP?