5 Comments

En política la cortesía parlamentaria establecía 100 días de “tregua” para con los gobiernos entrantes. “A mí no me han dado ni 100 minutos”, se lamentaba José Mazarías. El nuevo alcalde de Segovia se enfrentó el 28 de julio a su primer pleno ordinario, que se convirtió en un pim-pam-pum contra el equipo de Gobierno por su controvertida decisión de dejar a la oposición fuera de la junta municipal de Gobierno. Ciudadanos, IU, Podemos y, muy especialmente el PSOE, han hecho de esto caballo de batalla y cada grupo presentaba una moción al respecto. La de IU y la del PSOE eran exactamente la misma: instar al alcalde a recuperar la presencia en la junta de la oposición. Pero Clara Martín se negó a retirarla explicando que en este tema “seremos especialmente reiterativos”. Y lo fueron. Se repitió el debate y en ambos, y para sorpresa general, fue la abstención de Vox la que “salvó la papeleta” al equipo de Gobierno. “El papelón”, apuntó Galindo.

Entre comillas porque, si bien es cierto que el PP necesita un voto para la mayoría absoluta, también lo es que las mociones, caso de aprobarse, se hubieran quedado en meros ruegos. Como destacó el portavoz de Vox, Alfonso Ceballos -Escalera, la ley es clara al señalar que corresponde al alcalde nombrar a los integrantes de la junta (actualmente, todos del PP), “por supuesto que nos gustaría estar en la junta, pero esa es prerrogativa de alcaldía”. La cuestión es que Vox daba un doble capotazo a Mazarías, en lo que parece lo más significativo de un pleno con poca cosa en el orden del día.

Las razones del empeño del PP -que en anteriores mandatos era un encendido fan de su participación con voz pero sin voto en la junta- en no dejar entrar a la oposición las explicaba la portavoz, Rosalía Serrano. El nuevo equipo de Gobierno quiere que la información a la oposición se vertebre exclusivamente en las comisiones. “Que sean estos órganos donde se ejerza esa labor de transparencia. Yo misma ya me he puesto a disposición de los concejales para informarles. El PSOE debe meterse en la cabeza que el que ellos tengan una determinada costumbre no tiene porque ser la manera como lo hagamos nosotros”.