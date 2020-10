La mayor empresa de Segovia, la granjeña Verescence de derivados del vidrio, ha declarado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afecta a 347 empleados, más del 80% de la plantilla (424 trabajadores en total). Es el segundo ERTE que declara la vidriera después del consumado durante el pasado verano.

El ERTE entró en vigor sin acuerdo de los sindicatos el 1 de octubre y tiene previsto estar vigente hasta el 31 de marzo. Esto no quiere decir que durante los próximos 190 días los 347 trabajadores afectados estén en inactividad. Según explican en UGT FICyA (Federación de Industria, Construcción y Agro) “lo normal es que la afectación esté condicionada a la función del puesto de trabajo, es decir, algunos estarán 50 días, otros más, otros menos”.

Se declara por causas organizativas, es decir, no entra dentro de la casuística prevista para los ERTE por fuerza mayor para sectores con limitaciones de actividad imputables a la epidemia de covid19, si bien las razones esgrimidas por la empresa refieren al descenso de pedidos motivado por la crisis. Un descenso que, a juicio de los sindicatos, no está en consonancia con la magnitud del ERTE fijado.

Al ser por causas organizativas el trabajador percibe de la Seguridad Social hasta un 70% de su base de cotización con un tope máximo (por ejemplo 1.090€ mes para trabajadores sin hijos al cargo), eso durante el periodo en el que esté en inactividad. El periodo computa también a efectos de un posterior acogimiento al subsidio de paro, es decir, el tiempo en el que se cobra del ERTE se descuenta al trabajador afectado del tiempo que podría acogerse al subsidio de paro.

En el caso del ERTE de Verescence, las negociaciones para conseguir alguna mejora por parte de la empresa han fracasado, a pesar de que la vidriera ha contado históricamente con un clima de entendimiento con los trabajadores. “Habitualmente se negocia que la empresa complete la prestación hasta un 80%, o que no afecte a pagas extra o periodos vacacionales, pero en este caso no se han avenido a negociar”, explica Manuel Sanz, de UGT FICyA. Así las cosas, en próximas reuniones la junta de personal de la mayor empresa de Segovia deberá optar por si impugna o no el ERTE declarado.

Verescence, propiedad desde marzo de 2019 de un fondo de inversión británico, vive de la fabricación de frascos para perfumes, sector en el que está altamente especializada. La retracción del consumo en el comercio al menor ha pasado factura en una industria pujante hasta dar contra el covid19.