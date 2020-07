Valverde reserva tres horas de las piscinas solo a los vecinos empadronados

Pero no todos lo ven así. “Esta mañana no han dejado pasar a la piscina de Valverde a mi hija y tres de sus primos. El motivo, no ser de Valverde. Me parece vergonzosa la discriminación hacia los niños de Segovia. A 35° media hora al sol hasta que fueran las 13:00 Viendo acceder a los ciudadanos de primera, los de Valverde. Espero que cuando ellos vengan a Segovia se les impida ocupar asientos en los urbanos en favor de los auténticos segovianos de tercera generación”, denunciaba en Facebook un indignado padre “foráneo”. El hilo ha suscitado más de 70 comentarios. Los más a favor del padre, los menos defendiendo la medida.