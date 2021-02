13 Comments

La denegación de la licencia municipal a un proyecto de infraestructura deportiva en el patio del colegio Claret ha vuelto a trasladar la polémica al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia. Los promotores del proyecto reprobado acusan a los técnicos y responsables municipales de haber dificultado la posibilidad de llevarlo a cabo con una gestión errática en la que “ha faltado claridad” e incluso ese habría incumplido un acuerdo previo al inicio de la tramitación. Desde Urbanismo tratan de zanjar el asunto: el proceso y el rechazo del proyecto han sido los correctos y para que este tenga .licencia, “sólo es necesario que cumpla con la legalidad vigente”.

La iniciativa, totalmente privada, preveía la construcción en el patio alto del Colegio Claret de un espacio deportivo con doce pistas de padel, vestuario, cafetería y aparcamiento con 100 plazas, con una inversión prevista de 1,3 millones de euros. El proceso de tramitación —“una auténtica pesadilla, según Iván Garcia, uno de los promotores— comenzó en 2018, aunque hubo que esperar a la aprobación definitiva del Peahis, en vigor desde enero de 2020 para que los trámites se iniciaran realmente. Ese abril entró en Urbanismo el proyecto básico y a partir comenzaron los problemas, esencialmente por la altura que el proyecto daba a las construcciones y por el tipo de cubierta diseñado.

Es en este punto en el que comienzan las versiones enfrentadas. Desde el Ayuntamiento se asegura que el proyecto no cumplía la normativa urbanística en los aspectos señalados y la propiedad nunca realizó las correcciones que requerían los técnicos, mientras que los promotores afirman que “no había alternativas posibles” y que todos los detalles estaban consensuados con la oficina municipal incluso antes de comenzar la tramitación y que habría sido Urbanismo el que cambió de posicionamiento a mitad de camino.

“Quizá pecamos de exceso de confianza por no exigir papeles escritos”, reconoce García, que definió su estado de ánimo: “Indignado es poco” y recordó que los trámites que sí llegaron a realizar supusieron gastos por 58.000 euros. “Nadie se habría metido a tramitar nada si nos dicen que no podemos subir de los 4,5 metros porque con esa altura no se pueden hacer pistas de padel, que necesitan al menos seis metros, y sería absurdo”, lamentó. En sus declaraciones a acueducto2.com sostuvo que antes incluso de presentar el proyecto en el ayuntamiento se había producido un consenso con los técnicos municipales aunque en las reuniones posteriores hubo un cambio en la postura del lado municipal “y nos dijeron que era inviable” por chocar con el Peahis tanto en cubiertas como en alturas.

Urbanismo instó a realizar un estudio arqueológico y modificaciones al proyecto que desde la sociedad Segopádel se consideraron imposibles. Entra otras, se propuso cambiar el tipo de cubierta o la de excavar dos metros hacia abajo en el terreno “algo inviable económicamente porque hablamos de 100.000 metros de terreno”, señaló García.

El departamento que dirige Clara Martín no reconoce acuerdo alguno con los impulsores de la frustrada instalación deportiva y subraya que ha “cumplido escrupulosamente la normativa en vigor” para denegar la licencia de obras para un proyecto que “no cumple la normativa urbanística”.

Los inversores que están detrás de Segopádel han indicado que disponen de otras posibles ubicaciones para la instalación, aunque será en municipios del alfoz de Segovia, de acuerdo con García