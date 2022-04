5 Comments

El estudio técnico que debe dirimir las mejores opciones para ubicar la futura estación de autobuses, y quizá un apeadero, debería estar concluido a lo largo de este mes de abril aunque la concejala de Urbanismo, Clara Martín, ha dejado entrever este jueves que puede producirse algo de retraso en la entrega de ese documento en el que se concentran las esperanzas de encontrar un punto para desbloquear la decisión definitiva sobre estas infraestructuras.

En la última reunión de la mesa que estudia esta cuestión, el grupo municipal de Podemos hizo “algunas consideraciones y se están haciendo los últimos ajustes” al documento, según explicó la edil, en cuyo discurso subrayó en varias ocasiones la necesidad de lograr una mayoría suficiente para llevar a cabo cualquier proyecto sobre la nueva estación. Precisamente, el apoyo de Podemos resulta casi imprescindible para el Gobierno municipal en este caso ya que el acuerdo con Ciudadanos se prevé más complicado y el del PP, fuera de la mesa por decisión propia, ni se contempla en este momento. En cualquier caso, la resolución sobre las infraestructuras de transporte “no está bloqueada”, afirmó en conferencia de prensa.

Como se sabe, el Gobierno local es partidario de realizar una nueva estación en terrenos de Adif, frente al cuartel de la Guardia Civil, mientras que los grupos de la oposición son partidarios de mantener y ampliar las instalaciones actuales, en Ezequiel González, todo sin que se hayan descartado aún opciones intermedias.

Apeadero en la Puerta de Madrid

En este sentido, Martín explicó que otra de las vías con las que se trabaja en este momento es la de crear en los terrenos de Renfe solamente un apeadero para viajeros del servicio de autobús interurbano manteniendo la estación actual del paseo Nuevo, aunque también para este caso surgen las dudas: “Habría que ver si la Junta lo asume o no [la opción del apeadero] porque no es una estación propiamente dicha”, reflexionó ante los periodistas haciendo notar que el compromiso firmado en un protocolo entre la Junta y el Ayuntamiento refiere que el Gobierno regional sufragará una nueva estación, sin que se contemplen en el documento otras infraestructuras menores como un apeadero. No obstante, Martín defiende que, al tratarse de una inversión sobre transporte, su financiación tendría que ser asumida en todos los casos por la Junta, competente en esta materia.

El esperado informe quizá ofrezca algo de luz sobre las mejores opciones técnicas que permitan avanzar en un proceso que sigue planteándose como un asunto a largo plazo, al requerirse en todos los casos que están sobre la mesa modificaciones urbanísticas de calado y la firma de diferentes convenios con los propietarios de terrenos.