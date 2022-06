24 Comments

El miércoles 15 de junio entraba en servicio el nuevo acceso a Robledo, en Palazuelos de Eresma, y que ya se ha cobrado un pequeño accidente, con un bordillazo y reventón de rueda. Circunstancia que el concejal palazolense del PSOE Hilario Lázaro utiliza para poner de manifiesto la condición de chapuza de la obra. Una “chapuza peligrosa”, afirma desde su blog, que viene a estrangular el acceso y que no augura nada bueno considerando que se trata del punto de salida y entrada de la urbanización y, en breve, de acceso también a la polémica gasolinera allí instalada.

Lázaro critica esta “peligrosa chapuza no figuraba en el proyecto de mejora de la CL-601, se ha diseñado hace unas semanas (mayo 2022) y cuenta con el visto bueno de nuestro Arquitecto municipal. Una vez más, se demuestra que nuestro municipio necesita un estudio de tráfico y movilidad como ya pedimos hace tiempo y rechazaron, a nuestros técnicos esto les sobrepasa. Es decir que el proyecto inicial no contemplaba esta chapuza, que se ha diseñado ahora y de la que no se ha informado a ninguno de los afectados ni a ninguno de los que recurrimos la licencia, vamos que se hace a escondidas y cuanto menos gente se entere, mejor. Yo pedí el plano de ejecución de la entrada y la acera el pasado martes día 7, dado que se estaba ejecutando y no me sonaba nada que figurara en el proyecto original, ayer día 14 recibí el plano que esta fechado en mayo 2022″, explica.

Largas retenciones

No son días fáciles en la CL-601 en el tramo de Segovia a La Granja. La incidencia de las obras genera importantes retenciones en las horas punta. Desde la Junta aconsejan el paso alternativo por la carretera Palazuelos-Segovia.