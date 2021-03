Un aula en cuarentena, estabilidad en los nuevos brotes y sube la ocupación en la UCI

Hemos dejado atrás la tercera ola pero el covid está lejos de desaparecer. Los nuevos contagios se elevaban a 11 a fecha de 5 de marzo, en consonancia con las jornadas anteriores. Estabilidad por cuanto no van a más los nuevos casos, pero tampoco se reducen. Y siguen los brotes, con la declaración de uno en Segovia capital, de ámbito mixto y cuatro positivos, que ha afectado también al Colegio Claret, obligando a poner en cuarentena un “grupo convivencial” del centro.

No hay alivio en la UCI de Segovia, que registraba ayer un incremento de ocupación por covid, con un paciente más que eleva a 14 los atendidos en críticos, es un porcentaje del 45% de la capacidad disponible, tasa que mantiene a Segovia en nivel de alerta muy alto. Es de largo el peor parámetro de seguimiento de la pandemia. El resto evolucionan a la baja pero muy gradualmente. No cabe hablar de un descenso abrupto. Así las cosas, la única buena noticia es que no se registraron fallecimientos, No hay nuevos ingresos en planta ni tampoco hay que lamentar fallecimientos en las últimas horas.