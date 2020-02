UGT reclama elevar a 1.600 plazas las oposiciones a docente de la Junta

Hay mosqueo entre los sindicatos de Castilla y León. Y se entiende. 19 de febrero, a las doce horas estaba previsto iniciar la mesa entre la dirección general de la Función Pública y seis sindicatos para debatir el plan de la Junta de provisión de docentes en concurso-oposición para revertir a fijas plazas actualmente cubiertas por interinos. Las principales líneas del asunto ya habían sido pactadas con los sindicatos en 2018 pero faltaba saber la cuantificación de plazas, la distribución de las mismas, los detalles.

“En eso que el inicio de la mesa se retrasa. Vemos a Araceli Valdés [la directora general] que está atendiendo a unos periodistas. Finalmente empieza la reunión y a los pocos minutos recibimos un tuit de compañeros. Los medios ya están informando que de acuerdo con los sindicatos la Junta ofrecerá 1.400 plazas. Acto seguido protesto porque me parece que no son maneras y me voy. El de CCOO también”, cuenta Tomás Pérez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León. Detrás de ellos salieron los responsables del gabinete de la dirección general. “En la puerta nos abordaron, nos pidieron disculpas y quedamos para una nueva reunión la semana que viene”, completa Pérez. Una hora después, la Junta emitía un comunicado donde el supuesto acuerdo con los sindicatos se sustituía por “convocada una reunión para negociar la convocatoria del concurso-oposición…”

UGT, fuerza con más delegados en la función pública

El coordinador de servicios públicos comparecía en Segovia, acompañado del secretario general de FeSP-UGT Segovia, Miguel Ángel Mateo, para descarar así a los responsable de la Junta. Pérez explicó que su sindicato está en desacuerdo con las plazas ofertadas y que exigirán el aumento a 1.600, 200 más. También denunció el agotamiento de las listas de espera, algunas de las cuales no se renuevan desde hace diez años, así como, en general, la falta de voluntad negociadora de Fernández Mañueco, así como su “obstruccionismo” al recurrir sentencias ganadas que suponen mejoras entre el personal de la Junta.

Más allá de estas denuncias, la comparecencia de Pérez viene motivada por la guerra de comunicados entre las centrales sindicales sobre quién tiene más peso en el sector de la función pública. Un clásico. En los últimos días, a resultas de victorias parciales, han proliferado comunicados y mensajes en redes atribuyendo a tal o cual sindicato la mayoría representacional en la Junta. Al respecto, Pérez matizaba que por servicios públicos hay que entender toda la masa laboral implicada, tanto en la administración autonómica como la local, tanto los funcionarios, estatutarios, personal laboral, y también los trabajadores de contratas vinculados con servicios públicos en régimen de concierto. Así, a fecha de 6 de febrero, los registros de la Oficina Territorial de Trabajo establecen que UGT es el sindicato con más delegados en la función pública tanto en Segovia como en Castilla y León.