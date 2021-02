Ayudas urgentes para el sector, mejorar las relaciones con la diputada de Turismo y realización de campañas fueron los temas analizadas por el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, en su reunión con la Asociación de de Turismo Rural y Activo.

Sobre lo primero, la entidad presidida por Domingo Asenjo, reclamó movilizar en ayudas directas al sector 50.000€ no gastados (de un total de 70.000€) de la línea prevista para Bonos Turísticos. También fue un fiasco la destinada a facilitar el pago de hipotecas y alquiler de locales, que de 50.000€ quedaron 20.000€ sin gastar. TRyA planteó a De Vicente movilizar esos sobrantes en ayudas directas con unos requisitos que faciliten que realmente estos dineros vayan al sector. Similar situación se da en otros ayuntamientos de la provincia, que a la hora de la verdad no han podido invertir los fondos asignados, entre otros aspectos, porque este tipo de subvenciones están condicionados a estar al día en el pago de cuotas a la Seguridad Social o no tener deudas con Hacienda. TRyA solicitó a la Diputación que presionara a los municipios para cambiar el enfoque de estas ayudas.

También se quejaron los del turismo rural de la falta de coordinación de la diputada responsable de turismo, Magdalena Rodríguez, a la hora de convocar reuniones sectoriales “de un día para otro, sin orden del día ni documentos de conclusiones”, se quejan. Exhibieron ante el presidente de la Diputación hasta cinco escritos registrados desde 2014 a la presidencia de la Diputación “sin respuesta”. Le entregaron a De Vicente una copia y pidieron normalizar las relaciones institucionales. Por último se les informó de una campaña de publicidad de promoción de Segovia, pendiente de que la epidemia permita la movilidad interprovincial.