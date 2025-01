Tres licencias de taxi bloqueadas por la falta de consenso municipal

En declaraciones a Acueducto2, Jesús de Andrés, presidente de la Asociación de Taxis de Segovia, se mostró preocupado por la negativa actual de la comisión a ampliar con tres licencias más la plantilla de taxistas en la ciudad. Según De Andrés, esta ampliación es urgente debido a la alta demanda y la necesidad de ofrecer un servicio más eficiente a los segovianos.

El presidente explicó: “Nosotros estamos de acuerdo con las licencias. Buscamos esa ampliación de tres licencias, sobre todo de vehículos adaptados, llamados eurotaxis, que podrían alojar a grupos de 6 o 8 personas, y dar un mejor servicio a la ciudad, con más carrera y atender con suficiencia a la gente mayor, así como a aquellos con problemas de movilidad reducida”. Sin embargo, lamentó que el principal obstáculo es el proceso burocrático: “El problema están siendo las formas. Hay que modificar el reglamento y aún no nos han facilitado nada desde el Ayuntamiento de Segovia, ni nos han dicho nada. No lo han consensuado con nadie de nuestra asociación y aún no hay nada hablado”. Aunque sí aclara que “hay predisposición para una reunión y llegar a un acuerdo para la modificación del reglamento”.

El artículo 25 del reglamento actual exige que las licencias de taxi se ajusten a la población, pero la reducción de habitantes en los últimos años ha complicado la situación, haciendo imprescindible una reforma para proceder con la ampliación.

En este contexto, José Luis Horcajo, concejal de movilidad, fue objeto de una petición por parte de la oposición para que dejara la propuesta “encima de la mesa”, dado que, según Radio Taxi, aún no ha recibido ningún borrador y aún no hay consenso total entre el Ayuntamiento y los taxistas.

A pesar de los inconvenientes, De Andrés afirmó mantener una relación cordial con el Ayuntamiento y se mostró optimista: “Confiamos en que, una vez resuelta la cuestión, las nuevas licencias puedan entrar en funcionamiento en los próximos meses, justo a tiempo para la temporada de verano”.