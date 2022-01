“Todos somos vulnerables a los problemas mentales”

Pregunta.— Históricamente la salud mental ha sido un tabú, no se daba a conocer y no se hablaba de ello ¿Desde cuándo las cosas han ido cambiando y la salud mental ha ido ocupando su espacio entre las “ocupaciones y preocupaciones” de la sociedad?

Respuesta.— Es cierto que todo lo relativo a la salud mental ha ido cobrando importancia a partir de los últimos años y, más concretamente, a partir de la pandemia. Desde entonces se habla más del concepto de “salud mental” pero, para ser un poco más justos, hay que decir que se dio un salto muy cualitativo en este asunto desde que, con la Reforma Psiquiátrica del año 1985, se empieza a considerar que los manicomios no tienen que ser tales y que los encierros y los tratamientos no tienen que ser de “contención” sino que hay que dar una integración y una normalización a las personas con problemas de salud mental, llamados aun, en aquellos tiempos, locos o enfermos. En aquella época, entre los años 85-90 se ponen en funcionamiento otra serie de dispositivos como las Unidades de Media Estancia con las que se pretende la integración y normalización a quienes padecen estos problemas. A raíz de este movimiento familiar y social, surge entre otras nuestra Asociación para luchar por estos objetivos.

P.— ¿Ha sido la pandemia la causa de que se haya desatado el interés por la salud mental? ¿Hasta qué punto la COVID-19 ha ayudado a que se conozca más a fondo?

R.— Creo que en el momento que “algo” es común a todos, y la pandemia y sus efectos colaterales son algo que todos estamos padeciendo, establecemos cierta conciencia colectiva y social. De alguna manera todos hemos vivido situaciones difíciles, clínicas o no. Situaciones complicadas que nos han podido afectar porque la salud mental es algo con lo que venimos, con lo que nacemos, y hay que cuidar. La salud mental viene en el “pack” y tenemos que cuidarla como a la salud física. Todos estamos expuestos a perder esa salud… este es el concepto que creo que vamos interiorizando poco a poco. Antes veíamos un problema de salud mental y pensábamos que aquello les “ocurría a otros” ahora, hemos visto que todos somos vulnerables a ello y que los problemas de Salud Mental se pueden “desatar” de manera rápida. En el momento que hay conciencia colectiva y un padecimiento común, vemos que este problema hay que ponerlo en primera línea porque nos puede tocar a cualquiera.

P.— En lugares o localidades pequeñas como Segovia ¿También se ha observado este movimiento? ¿La salud mental se ha colocado en primera fila? ¿Nos preocupamos más por ello?

R.— Diría que sí. El colectivo con el que nosotros trabajamos, en el día a día, no ha habido percepción de mucho cambio. Nuestros beneficiarios de servicios, tanto en el Centro Ocupacional como en las viviendas, tienen las atenciones psiquiátricas y psicológicas que necesitan. En ese sentido, no estamos viendo que debute mucha gente con problemática de trastorno mental grave a raíz de pandemia. Lo que sí está ocurriendo desde hace tiempo, porque no solo atendemos a personas con cuadros de trastornos mentales graves sino también a otro tipo de colectivos, es que lo que nos está llegando se acepta bien a las propuestas que desde Amanecer hacemos a colectivos diferentes como, por poner un ejemplo, con los jóvenes. Los jóvenes aceptan nuestras campañas y charlas y quieren que les hablemos de este tipo de problemas porque nos comentan que en diferentes ocasiones tienen que abordar situaciones complejas y, en algunos casos, reconocen que observan más autolesiones a su alrededor. Otro colectivo al que estamos haciendo llegar una oferta terapéutica grupal son los mayores. Hemos puesto en marcha un proyecto que es Atención Integral de las Personas Mayores en la Era COVID, es decir, personas mayores que no tienen un trastorno mental diagnosticado pero, tras la pandemia, querían volver a realizar actividades y a tener un espacio de elaboración de todo el problema a nivel emocional y, estamos llevando estos grupos de mayores a los barrios donde también son muy bien acogidos. Sí, se está notando en Segovia. Estamos priorizando.