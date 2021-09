Además de la toma de posesión de la nueva concejala —en realidad, veterana, que estuvo en la primera Corporación de la democracia— Fuencisla Yagüe y la información económica del Ayuntamiento de la que se ha dado cuenta en el pleno municipal de este 3 de septiembre que merece tratamiento aparte, la actividad de la sesión se ha centrado, una vez más, en la discusión de las mociones, todas aprobadas, tres de ellas por unanimidad y la última, referida a la reclamación de un Plan territorial de Fomento de industria, sólo con los votos del bloque de izquierdas.

Ya es un hecho que el debate en el Ayuntamiento regresa a pasos agigantados a los derroteros de anteriores mandatos: el Gobierno instalado en el lamento continuo por la desatención del Gobierno regional a la ciudad —“La Junta nos roba”, ironizó la portavoz de Cs, Noemí Otero— y los grupos de PP y Cs convertidos en pequeñas sucursales del Gobierno regional para tratar de encajar y devolver los golpes destinados a sus mayores.

Ya asomó cuando se debatía la propuesta de Podemos para impulsar un proyecto integral de regeneración urbana en San Lorenzo. El concejal de Cs, Javier García, reprochaba a Guillermo San Juan que no ejerciera con firmeza el poder de su voto para incluir en los presupuestos municipales las propuestas que realiza en cada pleno para los barrios de Segovia y el de Podemos se revolvía mandando a PP y Cs a pedir apoyo a “sus compañeros de la Junta que son los que tienen la llave de la caja” y de paso reivindicó el instituto de San Lorenzo, una obra pendiente hace lustros.

La concejala de Urbanismo, Clara Martín, elevó el tono en su último turno para clamar por “¿Dónde están las políticas de vivienda de la Junta?”, o vincular la falta de desarrollo de los sectores A y B a “intereses urbanísticos de empresas vinculadas a la trama Gürtel”.

Entre medias, aunque la moción salió adelante por unanimidad, PSOE e IU ya dejaron ver que lo de un ARU o similar para San Lorenzo no está cerca porque hay otras prioridades respecto a los fondos europeos que “no son infinitos”, advirtió el portavoz de IU, Ángel Galindo. “Seguiremos tratando de hacerlo pero hay que tener prudencia con estas propuestas para no generar expectativas que no se puedan cumplir”, remató dirigiéndose a San Juan.

La de Ciudadanos era una moción “blanca, fácil y sin mucho coste”, según introdujo el concejal David García-Foj su propuesta para que se forme a la ciudadanía en primeros auxilios. Pero dos pelean si uno quiere y el edil de Podemos tardó unos segundos en enlazar el debate con el segundo hospital de la ciudad y el “desmantelamiento de la Sanidad” iniciando una batalla singular en la que el de Cs sacó las cifras de los presupuestos de Sanidad concluyendo que la inversión sanitaria por habitante es de 1.882 euros “la más alta de España” mientras San Juan se erigía en la voz de “los pueblos que se están sublevando por toda la provincia” contra “el desmantelamiento de la Sanidad”.

Entre medias, PSOE e IU colaron una enmienda para que la educación ciudadana en primeros auxilios se realice en colaboración con el Sacyl e implique, por tanto, a la Junta.

La tercera moción, referida a la puesta en marcha de un Plan de inversión en instalaciones deportivas partía del criterio unánime de que esa planificación es absolutamente necesaria y beneficiosa para la ciudad e incluso había un reconocimiento explícito de que todas las administraciones, también la estatal, acumulan un déficit de inversiones en Segovia en esta materia, pero lo cierto es que sólo la “inversión ‘0’ que realiza la Junta” se repitió hasta cinco veces en boca de ediles del bloque de izquierdas.

También en este caso intentaron los socialistas enmendar el texto con la coletilla “instar a la Junta al fomento y creación de infraestructuras de interés autonómico”, aunque el concejal proponente, Gabriel Cobos, evitó incorporar la apelación directa al Gobierno regional. Luquero, contrariada, advirtió que apoyarían la moción pero “siendo conscientes que es necesaria la cofinanciación” en la financiación del Plan.

Hasta aquí el “calentamiento” previo a la moción del propio Gobierno municipal reclamando a la Junta un Plan territorial de fomento de la industria de Segovia. Bajo el prisma del bloque de izquierdas, lo que la Junta practica en Segovia es una política “de tierra quemada” (San Juan) en la que “no se acuerda de Segovia para nada” (Galindo) o practica, directamente, políticas industriales “en contra de las políticas del Gobierno local”, según Clara Martín. Insistieron los tres grupos en el discurso del agravio comparativo con la ciudad de Ávila, beneficiaria del primer plan de estas características aprobado por la Consejería de Industria. “Queremos lo mismo que los demás”, lamentaron.

La oposición, por su parte, evidenció el principal fallo de bulto de la airada reclamación del Gobierno local: No ha presentado una petición formal del Plan a la Junta. Otero recordaba que el Plan de Ávila había nacido del consenso de las fuerzas locales para presentar un documento a la Junta, algo que aquí no ha ocurrido, mientras “ustedes no han presentado ni solicitado un plan a la Junta”, según Pablo Pérez que concluyó reprochando que el Gobierno trate de “culpar de su incompetencia a la Junta”.

No se admitieron enmiendas.