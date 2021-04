El incremento de obras en la ciudad por parte del Ayuntamiento de Segovia llega este miércoles a la calle de José Canalejas, donde está previsto que este miércoles se ejecute una reparación “puntual” que, no obstante, mantendrá cortada esa calle y la de Infanta Isabel hasta el final de la mañana. Se trata de una de las dos únicas vías de salida de la plaza Mayor, restringida por tanto al tráfico general, mientras que el corte se efectuará a partir de las 11.00 horas, una vez concluido el horario de carga y descarga en la zona con el fin de reducir en lo posible la afección sobre el tráfico.

Menos previsión y ninguna alternativa parecen haberse adoptado para el corte de la calle de San Gabriel, que está produciendo aglomeraciones y circulación lenta en el eje de Vía Roma y Padre Claret, ahora con paso obligado por la plaza de la Artillería, en ambas direcciones. Las aglomeraciones se están produciendo en momentos puntuales y horas punta de los dos días que lleva en vigor la medida.

El corte en esta arteria se prolongará hasta el mes de agosto, siempre que se cumplan los plazos previstos por el Ayuntamiento aunque está previsto enlazar ese tajo con el que está pendiente en el tramo bajo de Padre Claret, ya a finales del próximo verano por lo que la “normalidad” circulatoria en esa parte de la ciudad no se recuperará hasta 2022.

Ordenación pendiente

Quizá para entonces se haya alcanzado ya una decisión definitiva para la ordenación del casco antiguo de la ciudad, un trabajo pendiente hace años al que se ha referido este 20 de abril el portavoz de IU, Ángel Galindo, que aseguró, a preguntas de los periodistas, que en el Ayuntamiento se mantienen los trabajos para crear en esa zona histórica un espacio restringido y de bajas emisiones de tráfico “para proteger al peatón y a los monumentos”.

Galindo no concretó ninguna fecha, aunque hizo votos porque pueda realizarse “lo antes posible y que no tengamos que esperar a 2023”. Tampoco dio cuenta del estado actual de los trabajos preparatorios, en los que no se conoce ningún avance a fecha de hoy.