Soterrada una fuente del Guadarrama por una controversia semántica

Empleados del Instituto Nacional de Cartografía procedieron el pasado fin de semana a desmontar la fuente conocida como Fuente Infantes, Fuente del Infante o Fuente de los Infantes, en el camino del Reventón, en pleno parque nacional de Guadarrama. A pico y pala, en el tiempo récord de 45 minutos, y bajo la atenta mirada del Seprona, los operarios procedieron a eliminar la controvertida fuente, sellar los conductos, soterrar finalmente los restos con tierra y esparcir sal sobre el promontorio.

Concluye así una de las más agrias páginas del guadarramismo segoviano que se inició precisamente en acueducto2.com, a resultas de una información de nuestro colaborador Juan Pedro Velasco, cuando al documentar las peculiaridades del puerto del Reventón deslizó el nombre de Fuente Infantes. En la sección de comentarios se desató una tormenta de opiniones, con más de 85 participantes enzarzados en la “verdadera” denominación del páramo, si Fuente Infantes o Fuente del Infante, así como invariantes. “La verdad es que es dramático, cada vez que surge un rescate o pasa cualquier cosa por allí saltan los comentarios y es un no parar. La media es de 50 comentarios y no contamos los que contienen insultos directos que los tenemos que borrar porque no ganamos para juicios”, explica un redactor de acueducto2 que prefiere mantenerse en el anonimato.

Y es que según las informaciones de la Guardia Civil, la polémica ha saltado de los digitales a los tribunales con 22 causas activas en este momento por difamaciones entre diferentes colectivos de montañistas e incluso altercados físicos, el más virulento, el acaecido el pasado 22 de diciembre tras el encuentro casual entre dos clubs, la Acebeda y el Nevero, que sostienen tesis opuestas en el tema de la fuente. “Son tremendos, a veces quedan para pegarse, se dan con botas clavos y en la última le clavaron un piolet en la pierna a uno de los participantes”, señala la Guardia Civil.

Montañistas radicales

El motivo es recurrente. “Cada vez que van cuelgan un cartel con el nombre que ellos le dan, vienen los otros, lo quitan, y así llevamos dos años, y ya te digo que han llovido hostias como panes, incluso en Cartografía nacional se han recibido amenazas de radicales como Ultraneveros y Frente Acebedo“, explican en prensa de la subdelegación. “No se dan cuenta de que están peleando a casi dos mil metros, y una pechera allí puede tener fatales resultados”, explican. A lo que se añaden trastornos ambientales como aludes de rocas provocados al paso de las expediciones, trampas ocultas y pintadas. “Un agente ambiental le tenemos de baja desde febrero al pisar un trampa de estas que es un boquete con hojas y lo pisas, y zas, te clavas una estaca de bambú en todo el pie”, explica el delegado de la Junta, Lirio Mazarías.

Así las cosas, el pasado Consejo de Ministros publicaba una sancionatoria desterrando de la mapimetría oficial cualquier referencia a la controvertida fuente y decretando el desmontaje de la fuente por vía de urgencia. “Es que tiene c…., de verdad, que si es la fuente del principe Luis José, o de sus hermanos o la madre que los parió, y nosotros venga a enviar gente para que no se maten estos… Pues mira, a tomar por c… la fuente. Que será que no tenemos nosotros cosas mejores que hacer”, señalaba el jefe de la Guardia Civil de Segovia, el coronel Antonio Ramírez, en un evidente estado de nerviosismo. “Y vámonos rápido que por aquí hay salvajes de estos rondando, no me gusta ni un pelo”.