11 Comments

Dejamos por fin 2020, el que probablemente sea considerado el peor año de nuestras vidas. El consuelo de que podamos seguir disfrutando de risas y llantos con los nuestros, que podamos seguir pagando facturas, que mantengamos el empleo con un sueldo digo, no es suficiente si dispones de la empatía suficiente para compartir dolor con aquellos que sí han sufrido las duras consecuencias de esta crisis sanitaria, social y económica.

La pandemia puso patas arriba nuestras vidas, nuestras rutinas, nuestras costumbres y nuestra forma de relacionarnos, pero sobre todo puso de manifiesto lo sensible de nuestro sistema, la precariedad que nos rodeaba y el modelo económico neoliberal que regía nuestras vidas en precario, y que ha fallado estrepitosamente.

Como sociedad hemos demostrado que somos mucho mejores y más fuertes que cuando nos hacen competir los unos contra los otros. La redes vecinales y los barrios fueron los primeros en dar una respuesta colectiva a los problemas que iban surgiendo, fueron más rápidos y efectivos, demostrando a todos los políticos, de cualquier color, que buscar el bien común, ni es difícil ni complicado.

La sociedad fue la primera en demostrar que la deslocalización de la producción de materiales había sido un error del sistema, ya que cuando más se necesitaban no estaban disponibles, y fueron, principalmente mujeres, quienes con sus conocimientos y con su trabajo, se organizaron para ofrecer esos materiales de protección que no llegaban.

Fue también la sociedad la primera en tejer la acción social en los barrios, mucho antes que las administraciones públicas, y a través de despensas solidarias hicieron llegar lo básico a quien más lo necesitaba.

Aquellos que trabajan en fábricas, fueron los primeros en demostrar, que cualquier cosa se puede reconvertir para el bien común, pusieron a disposición sus conocimientos y se pusieron a fabricar esos respiradores tan necesarios.

Fue nuestro personal sanitario quien se organizó para luchar contra el virus y contra la precariedad que asolaba la sanidad pública. Fueron ellos quienes idearon cómo buscar cualquier sitio disponible para salvar el máximo de vidas posible, quiénes agarraban la mano de aquellos que se iban para que su adiós no fuese tan solitario. Fueron ellos quienes trataron de conectar a las familias para combatir la soledad y el miedo que provocaban las camas del hospital.

Fue el personal de residencias y de ayuda a domicilio quienes pelearon por nuestros mayores, quiénes les protegían a pesar de las órdenes administrativas que trataban de convertirles en ciudadanía de segunda negándoles una asistencia adecuada.

Han sido nuestros mayores, los primeros en demostrarnos (aunque siempre lo hacen) lo que significa la solidaridad, siendo los primeros en ponerse al frente en la lucha contra la pandemia, aceptando en su gran mayoría esa vacuna, que todavía muchos rechazan y que nos protege como sociedad.

Han sido los más pequeños los primeros que han cuidado de nosotros, de los mayores, de los más vulnerables, preocupándose por sus compañeros de clase, guardando esas ganas de abrazar a abuelos y abuelas que tan importantes son en sus vidas y cumpliendo a pesar de su corta edad con todas y cada una de las recomendaciones, sabiendo que su incumplimiento podría tener consecuencias irreversibles.

Fueron los docentes los primeros en averiguar las carencias de miles de familias que no podían acceder al sistema educativo de atalaya que habían imaginado la administraciones, y los primeros que observaron que no todos los niños y niñas accedían a la educación con igualdad de oportunidades en los términos propuestos e idearon todo tipo de estrategias para que nadie quedara atrás.

Fueron cajeras, reponedores, camioneros, agricultores y ganaderos, quiénes nos demostraron que son vitales para nuestra existencia, que pusieron en marcha la logística necesaria para que durante nuestro confinamiento no faltara de nada.

Fueron los periodistas, muchas veces olvidados, y sobre todos los de a pie, quienes inventaron una nueva forma de narrar aquello que ocurría, quiénes trasformaron las palabras para que todo fuera más comprensible y accesible, y que sin descanso buscaron lo malo, pero también lo bueno para darnos esperanza. Que inventaron nuevas formas de comunicación y de información.

También fueron miles y miles de personas, la lista es interminable, quiénes llegaron siempre antes, organizándose para llegar a esa España Vaciada, y para todo aquello que pasaba inadvertido para los ojos que miran desde la centralidad de un país, autonomía o provincia.

Y sí, los políticos llegaron tarde a todo. A pesar de ver como estaba reaccionando la sociedad, muchos no supieron estar a la altura, unos por llegar tarde en las medidas o por tardar meses en comprender que en plena pandemia no se puede echar a la gente de sus casas, dejarles sin luz y agua o sin recursos económicos. Otros por buscar votos, no concibiendo la gravedad del problema e inventando ficciones para una sociedad que tenía problemas reales.