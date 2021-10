Sin contagios en las últimas 24 horas, 14 durante el fin de semana

Segovia no ha declarado ningún contacto por covid en la provincia de Segovia en las últimas 24 horas, circunstancia que no se producía desde mediados de junio. Sí que se han registrado casos durante el fin de semana, 14, en tanto hay una evolución negativa en el hospital de Segovia; de no presentar ingresos en planta por covid registra dos altas en las últimas horas al tiempo que mantiene dos ingresados en la UCI.

En el frente de vacunación la novedad está en el cierre como centro de referencia para Segovia y ZBS del alfoz (Palazuelos, La Granja, El Espinar) del punto de vacunación habilitado en el Pedro Delgado de Nueva Segovia. En adelante la administración de las dosis se llevará a cabo en el centro covid de Padre Claret, que convoca por sistema de autocita dos nuevas jornadas de captación para “no vacunados” (mayores de 12 años) los días 6 y 8 de octubre.

Precisamente y a propósito de las vacunas, la Junta informa que esta semana no se han solicitado la remesa de nuevas dosis por existir estocaje suficiente para asumir las relativas a terceras dosis (población mayor y con cuadro inmuno-deprimidos), segundas dosis pendientes e inicio de ciclo (no vacunados). En la actualidad la provincia presenta una tasa de vacunación completada del 78% de la población.