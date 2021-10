(Avance)

La tendencia alcista de la incidencia de la covid en Segovia que se ha producido a lo largo de esta semana ha alcanzado este viernes su cota más alta, con 16 casos nuevos, cifras que no se veían desde hace meses, concretamente en agosto, en la provincia y que se focalizan directamente en los brotes surgidos en distintos pueblos de Segovia.

Están en las Zonas de Salud de Carbonero el Mayor, concretamente en Mozoncillo, donde hay 23 positivos y 33 contactos en estudio, y Navalmanzano (4 positivos y 3 contactos) y de Nava de la Asunción (5 positivos y 7 contactos) reportados ayer la Delegación Territorial de la Junta a los que se suman los nuevos puntos de contagio: dos más en la Zona de Salud de Cuéllar, concretamente en Chañe donde se han detectado 4 positivos y hay 11 contactos en estudio y en Sanchonuño, con 6 contagiados y otros seis en estudio. Hay otro foco nuevo en la Zona Básica de Cantalejo focalizado en Fuente el Olmo de Fuentidueña, con 4 positivos y 16 seguimientos en este momento. Se trata de grupos de trabajadores temporales que están acudiendo por centenares a la provincia y que en muchos casos no han recibido aún las vacunas.

Con los tres focos nuevos reportados por Sanidad, la cifra total de brotes se eleva ya a 11, que han generado hasta 15 casos vinculados más que el día anterior. En este momento hay 80 personas en esa situación.

El crecimiento del número de infectados sigue, no obstante, sin generar variaciones en la “tranquilidad” que hay en el hospital de Segovia en cuanto al virus. Las cifras continúan sin variación desde hace días: no hay altas hospitalarias nuevas, no se han producido fallecimientos —el último ocurrió el 29 de septiembre y fue el único de ese mes— y hay dos pacientes en cama de planta y dos más que continúan en la UCI.

Lo que si sufre un inmediato reflejo de la subida de casos es la cifra de la incidencia acumulada que ya supera en Segovia los 60 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que los habitantes de Marugán celebran su paso a situación de nueva normalidad, la cuenta de pueblos con distintos niveles de incidencia ha aumentado hasta 14. De ellos, 5 se encuentra en riesgo muy alto tras la incorporación a este grupo de Sanchonuño que se suma a Fuente el Olmo de Fuentidueña, Mozoncillo, Navas de San Antonio, Torrecilla del Pinar. En el siguiente nivel, de riesgo alto (por debajo de 250 casos), están este viernes El Espinar y Navalmanzano, mientras que en zona de riesgo medio (menos de 150 casos por 100.000 habitantes) aparecen Cuéllar, Chañe, Hontanares de Eresma, Nava de la Asunción y Palazuelos de Eresma. Cantalejo y Carbonero el Mayor se mantienen en nivel de riesgo bajo (menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes).