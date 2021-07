Sigue la epidemia: 65 nuevos contagios y seis brotes más

El recuento de nuevos contagios arroja otros 65 positivos en la provincia de Segovia para el 16 de julio, 18.572 casos en total desde que empezara la epidemia. Seguimos, pues, en pleno estallido de la tercera ola si bien las cifras se mantienen en los guarismos de las últimas semanas, no hay un crecimiento exponencial.

Se acumulan los brotes, seis más hasta llegar hasta 65 activos en Segovia. Brotes que afectan especialmente a los más jóvenes, 9 de cada 10 son menores de 65 años, la población menos cubierta por la vacunación (2.732 dosis inoculadas el 15 de julio) y más expuesta a la movilidad.

No obstante, esta quinta ola no está, de momento, incidiendo en el sistema hospitalario segoviano, aunque si en atención primaria, y no hay síntomas de moderación. La tasa de incidencia a 14 días en la provincia pasa de 470 a 493, en la capital están ya en 739 y el índice de expansión está por encima de 1, por lo que es de prever que la tónica siga así durante los próximos días.

Vacuna para mayores de 65 años que han pasado el covid

A falta de cribados masivos, las miradas están puestas en las vacunas. En este sentido, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia se ha hecho un llamamiento para instar a los que no se hubieran vacunado en las fechas habilitadas para su año de nacimiento, lo hagan personándose cualquier día de la semana en el polideportivo Pedro Delgado. Igualmente se insta a vacunarse a los mayores de 65 años que hubieran padecido el covid hace seis meses o más y no estén todavía vacunados.

Para la próxima semana, la vacunación se extenderá a los nacidos hasta 1995, primera dosis, en los tres puntos habilitados para la administración de dosis.