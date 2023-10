7 Comments

La Guardia Civil de Seprona intervino 24 Kg de níscalos a cinco personas que fueron sorprendidas cuando estaban recogiendo setas sin los permisos de recolección necesarios en un paraje de la sierra de Ayllón.

Los recolectores se encontraban en un monte de la localidad de El Negredo, perteneciente al municipio de Riaza, dentro de terrenos pertenecientes al acotado micológico SG-50002 “Montes de Segovia”. Cuando volvían a descargar las setas en el vehículo en el que se habían trasladado, fueron interceptados por los guardias civiles, comprobando que habían recogido un total de 24 kilogramos de níscalos. Solicitados los permisos que facultan para realizar dicha actividad en zonas acotadas, ninguno de ellos lo había obtenido.

Por dicho motivo, se procedió a la incautación de las setas recolectadas, que posteriormente fueron entregadas en el Ayuntamiento de la población propietaria del monte. Igualmente se extendió la correspondiente denuncia por una supuesta infracción al Decreto 31/2017 por el que se regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León, en concordancia con la Ley 3/2009 de montes de Castilla y León.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia se recuerda que para recolectar setas en un monte catalogado acotado para el aprovechamiento micológico es necesario contar con el correspondiente permiso, en el cual vendrá indicada la cantidad máxima de setas silvestres que se pueden recoger por persona y día, y que en ningún caso podrá superar los 5 kg cuando tenga carácter recreativo no comercial.

Por otra parte, se considera aprovechamiento episódico el que no es ni regulado ni reservado y que se puede realizar en terrenos que no estén acotados, reservados, ni vedados. Esta modalidad, sin ánimo de lucro y esporádico, no requiere permiso de recolección y tendrá finalidad exclusivamente recreativa o de autoconsumo, por lo que no se podrán comercializar las setas obtenidas. La cantidad recolectada no podrá superar la de 3 kilogramos de setas silvestres por persona al día.

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La app permite recibir en el móvil mensaje de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.