Segovia vuelve a convertirse en un set de rodaje

Desde hoy y hasta el jueves 28 de septiembre, Segovia vuelve a convertirse en set de rodaje, esta vez para la tercera temporada de la serie “Rapa” de Movistar Plus+, protagonizada por Mónica López y Javier Cámara. El rodaje no afectará al ritmo normal de la ciudad puesto que los espacios elegidos para los trabajos son algunas carreteras de Segovia que no precisan el corte de tráfico, y el interior de la Casa de las Cadenas, donde sí se precisa la ocupación de una parte de la vía pública en la Plaza de Conde de Cheste y Plaza de Colmenares, pero sin afectar a la entrada y salida del colegio ni tampoco a la circulación de vehículos.

La serie, que próximamente emitirá su tercera y última temporada, ha contado con gran éxito de público en las dos primeras. Se trata de un trabajo creado y escrito por Pepe Coira y Fran Araújo y dirigida en parte por Jorge Coira para Movistar Plus+. Este thriller criminal ambientado en El Ferrol, comenzó a emitirse en 2022 y cuenta con un total de 12 episodios de 50 minutos cada uno producidos por la productora PORTOCABO TV S.L. que pueden visualizarse en Estados Unidos y Latinoamérica (Univision), Bélgica (Streamz), Alemania (Prosieben), Canadá (ICI Tou.tv Extra), Australia; Nueva Zelanda (Walter Presents), Francia (Canal + France) o Italia (RAI), entre otros.

También en la gran pantalla

Segovia es escenario de varias escenas de la recién estrenada película “La Voz del Sol”, en cines desde el pasado viernes 22 de septiembre, dirigida por Carol Polakoff y protagonizada por Carmen Machi y Karra Elejalde. El largometraje cuenta la historia de un matrimonio de emigrantes que abandonaron España tras la guerra civil y residen en París trabajando al servicio del embajador estadounidense y su familia. La relación del matrimonio con el hijo del embajador es el centro de esta historia en la que protagonista decide volver a España tras descubrir que éste podría ser su último verano.

La película, que contó con extras segovianos, se rodó en distintas localizaciones durante los días 23 y 24 de mayo de 2022 entre las que se encuentran la Plaza Mayor (Confitería Alcázar, el Restaurante La Concepción, la fachada del Teatro Juan Bravo, la calle San frutos); la calle Escuderos, la Plaza de Guevara y la calle Grabador Espinosa.