Segovia se suma a la red de ciudades en red

EnreDate Plus es el nombre de la nueva plataforma, auspiciada por la Federación de Municipios y Provincias, que pretende englobar en una red la ciudades en red.

Segovia, Hoyos de la Calzada (Córdoba) y Escarabajosa de Cabezas (Segovia), compiten por capitalizar la sede de la nueva entidad, aunque el delegado de redes de la FEMP, el popular José María Bravo, adelantaba la enorme ventaja de la capital del acueducto sobre las otras contendientes. “Segovia es puntera en lo de estar en red, actualmente figura en las más importantes, como la de Huellas de Santa Teresa, Amigas de la Infancia, Ciudades AVE Ciudades Machadianas, Red de Juderías, Ciudades Amigas de las Marionetas, Red Española de Ciudades Saludables, Red Española de Ciudades por el Clima por no hablar de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, además paga puntualmente por pertenecer a todas ellas”, explicaba Bravo al término de la presentación del nuevo proyecto.

El acalde de Segovia, José Mazarías, mostraba su confianza en llevarse el gato al agua y explicaba sus planes para acceder también a otros selectos clubs como la red de Ciudades Amigas del Cocido, Red de Ciudades en Bajante, Red de Ciudades con Equipos en Segunda Federación, Ciudades Amigas de los Roedores, o la de Ciudades con la Estación de Tren Alejada de la Ciudad. “Pero no quiero adelantar más, no sea que no nos quieran en alguna que en estas cosas hay que ser serio y solo informar cuando la cosa está hecha. Estamos trabajando duramente en eso”, informaba.