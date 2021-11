Segovia se estanca al borde de los cien casos pero la incidencia sigue creciendo en la región

Las tasas de incidencia de la pandemia se han estabilizado en las últimas 24 horas en Segovia que repite la cifra de 98,39 casos por cada 100.000 habitantes con lo que la gráfica segoviana mantiene la línea casi plana de toda la semana. Mientras eso ocurre en Segovia, los datos resultan más preocupantes en el conjunto de la región, donde las ocho provincias restantes ven aumentar sus tasas y preocupa especialmente Ávila, que está en el límite de la zona de riesgo “muy alto” al alcanzar la tasa de 248 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas. Por encima de cien casos están también Burgos (139,24), Valladolid (137,52) y León (112,83). La media en Castilla y León está en 117,62 casos.

Por otra parte, el repaso a la situación de los municipios segovianos revela la existencia de 39 localidades en total con distintos grados de contagio. La cifra ha aumentado sensiblemente por la entrada de seis localidades, de la zona de Riaza, la mayoría, pero también San Ildefonso, en los márgenes de riesgo bajo (menos de 50 casos) en los que durante toda la semana ha estado sólo la ciudad de Segovia. No obstante, hay 21 pueblos en cifras de “riesgo muy alto”, dos más con tasas entre 125 y 250 casos, en “riesgo alto” y nueve en la franja de “riesgo medio”.

En las últimas 24 horas, en Segovia se han contabilizado 13 positivos nuevos a test PCR, pero también el descuento de dos brotes activos, que ahora son 18, con 155 casos vinculados.

Este viernes hay que celebrar que no se han registrado fallecimientos en ninguno de los hospitales de la región y en el de Segovia no hay ninguna otra variación: no se han firmado nuevas altas médicas y hay seis hospitalizados en todo ecomplejo, cuatro en camas de planta y dos más en la UCI.