Segovia saluda al campeón

Rubricado el ascenso a la Segunda Federación, la Gimnástica Segoviana ascendía esta vez al balcón del Ayuntamiento de Segovia para recibir las felicitaciones de la ciudad, con la alcaldesa Clara Luquero al frente. La plantilla entregaba una camiseta a Luquero, ceremonia que repetiría en la Diputación de Segovia, en el patio de columnas, posando además para la nueva campaña institucional de la corporación provincial.

No podía fallar la Segoviana esta temporada, de reorganización de las categorías, y no solo no lo hizo sino que ha alcanzado el objetivo con una fiabilidad sin precedentes, acumulando récords de victorias y, literalmente, apabullando a los rivales. Lo que acaso eclipsa la extraordinaria temporada, que visto lo visto hasta nos parece fácil. Pues no. Ha habido que pelear semana a semana, y hacerlo además en unas condiciones impuestas por el covid muy complicadas.