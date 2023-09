6 Comments

Pocas cosas más descarnadas que las polémicas por los incrementos de sueldo de los políticos. Tarde o temprano se acaba encendiendo el ventilador. Y a menudo para nada, pues finalmente la prevista para los munícipes de Segovia quedará sobre la mesa ante la falta de mayoría para sacarla adelante.

PP y PSOE volvían a protagonizar el 7 de septiembre un cruce de acusaciones y defensas, con el alcalde José Mazarías, cargando contra las portavoces de los grupos de la oposición por practicar un “doble lenguaje” y “hacer demagogia”. Se ratificaba Mazarías, que compareció con sus tres tenientes de alcalde, los que más suben sus retribuciones, en que el fondo de la cuestión es minimizar la pérdida de ingresos que supone para buena parte de su equipo trabajar ahora para el ayuntamiento. “El paso por la política no puede verse limitado por la pérdida económica, si los ingresos no son iguales hay que acercarlos porque en caso contrario la política se vería limitada por las situaciones laborales”, argumentaba. Por último desafiaba a los grupos a que si tan descontentos están con su propuesta de retribuciones renuncien a cobrarlas.

Noemí Otero la bien pagada; Arahuetes, el alcalde récord

Y también contratacó el alcalde. Acusó a Noemí Otero de ser la política mejor pagada de Segovia. “No deja de asombrarnos lo atrevida que es esta señora. No puede tratar de engañar a todo el mundo”. Y pasaba cuentas de que Otero, como coaligada del PP en la Diputación percibía en el anterior mandato 59.000€, “pero es que además, como concejala acaparaba las dietas de su grupo por órganos colegiados, así hasta 20.000€ más en un año. ¿Quién estafa a los segovianos”.

Del PSOE recordó que la subida salarial más fuerte es la de Pedro Arahuetes, en su primer mandato, cuando se elevó el sueldo un 62% sobre Ramón Escobar (entre medias hubo un alcalde, López Arranz, que no cobraba liberación), estableciéndolo en 56.000€ de hace 20 años. También hubo para Clara Martín, a la que acusaba de cinismo por cuanto “está criticando liberaciones al 95% cuando ella disfrutaba de una del 90% siendo concejala de urbanismo”.

Mazarías: 75.500€ y otros 6.800€ más

Ataque y defensa. Se defendía Clara Martín señalando que sí, que es cierto que entre 2019 y 2020 tuvo una liberación del 90%, “yo era autónoma y tenía proyectos con administraciones en marcha. Es por esa razón que no me liberé totalmente. A partir de 2020 y hasta la fecha no he ejercido mi actividad. Ya está bien de sembrar dudas”. Y ataque, pues señalabala socialista que, no contento con subirse el jornal a 75.500, Mazaría ha solicitado añadir a esa cifra otras 6.800€ año en concepto de trienios, Trienios que podía haber cargado a la Junta, pero no, para hacer un favor a su amigo Mañueco los ha cargado al Ayuntamiento”, acusaba Martín. En definitiva, 82.300€.

Desidia y desinterés

En fin, siempre que se tocan los aspectos pecuniarios, la política se enfanga. Frente a eso Mazarías apunta a que el sueldo hay que ganarlo en base a una eficaz gestión. “Los sueldos de los anteriores corporaciones han sido inmerecidos, no han hecho nada por la ciudad”. ¿Y qué entiende Mazarías por una eficaz gestión?

Pues en la rueda de prensa cargó sobre la “desidia y desinterés” de la anterior corporación por, entre otros aspectos pero singularmente, haber tolerado una carencia generalizada de personal que ha llevado contra las cuerdas a servicios clave del consistorio. “No tenemos personal. Hay bancos nuevos en los almacenes municipales estropeándose porque la plantilla de carpinteros que tiene que cambiarlos no da abasto. La policía local se juega la integridad física (en relación a su intervención en fiestas y botellones) y luego las sanciones no se tramitan por falta de personal, y una denuncia que no se tramita no vale nada. Ha habido un fallo general de proactividad para prever jubilaciones y bajas, ahora mismo solo tenemos tres arquitectos, claro, las demoras en la concesión de licencias se pueden ir a los dos años y eso no se puede tolerar”.

El dúmper desaparecido

Es este estado de cosas lo que Mazarías quiere cambiar a golpe de gestión, y ponía otro ejemplo igualmente turbador. “En mi visita a la fábrica de Borla el responsable nos comentó que tenían un dúmper que no sabemos dónde está y otros 130 metros de andamio americano y carretillas y hormigoneras desparecidas. Nos pusimos a averiguar supimos que el último paradero del dúmper era en las obras del centro de creación de la vieja cárcel. Resulta que se la llevaron, tal vez sin querer, la última empresa que estuvo trabajando allí. Les hemos llamado y nos han devuelto el dúmper”, comentaba para ejemplificar esa “desidia y desinterés” de sus predesores.

No menos cierto es que, para ser justos y tal como recordaba Martín, la administración local, toda, no solo Segovia, se las ha visto con las políticas de “techo de gasto”, precisamente impulsadas por el PP (la famosa ley Montoro), que para menguar déficit y adelgazar burocracia imponía tasas de reposición que llegaron al 10/1 (por cada 10 que se jubilan, solo se contrataba a uno nuevo). Probablemente ese sea el punto de partida del actual déficit de personal. Un déficit que Mazarías promete corregir a la de ya y que dice que en otras administraciones, y cita la Diputación de Segovia, no pasa. “Allí se han previsto las bajas y jubilaciones y funciona excepcionalmente bien”. En esta onda, para 2024 anuncia el alcalde una gran convocatoria de empleo interino, entre tanto, y siempre que sea preciso, se contratará a empresas externas para desatascar situaciones concretas. Lo primero ha sido ya adjudicar por 18.000 trabajos de coordinación para gestionar las ayudas europeas para dinamizar el comercio, 2.5M€ de los que dependen la modernización de los mercados municipales y de los baños públicos de la plaza.