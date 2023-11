Segovia en Marcha apoya la plataforma contra el bulevar en Blanca de Silos

Ayer se hacía pública la creación de una plataforma ciudadana integrada por vecinos y vecinas del barrio de Santa Eulalia y comerciantes de la zona que ponen en entredicho el proyecto unilateral del gobierno de Mazarías en la Calle Blanca de Silos, que pretende transformar esta importante arteria comercial del barrio en un “bulevar” peatonal poniendo en riesgo los fondos europeos que ha recibido la ciudad para rehabilitar esta calle. El concejal de Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde), Guillermo San Juan, ha querido mostrar su apoyo a esta plataforma vecinal, “que no está reclamando otra cosa que no sea diálogo, consenso y un proyecto que resuelva los problemas de esta zona de la ciudad, no que genere más”.

San Juan advierte también que el proyecto de bulevar que pretende desarrollar el PP de Mazarías encaja “sorprendentemente bien” en los intereses inmobiliarios y empresariales que quieren promover en este punto del barrio de Santa Eulalia un espacio pensado únicamente para el negocio de las residencias universitarias y servicios similares. “El problema de esto es que la experiencia ha demostrado ya en otros barrios de la ciudad que esto acaba siendo incompatible con la vida de los vecinos y vecinas en nuestros barrios”, lamentaba San Juan.

El concejal de Segovia en Marcha recuerda que desde su formación llevan más de 3 años señalando la necesidad de desarrollar un proceso participativo en esta arteria comercial del barrio de Santa Eulalia para dar forma definitiva al proyecto de intervención en esta zona, “proceso de escucha que parecía encaminado hasta que el nuevo equipo de gobierno del señor Mazarías ha tenido la ocurrencia electoral de hacer un bulevar en esta calle, unilateralmente y sin contar con la opinión de quienes viven y tienen sus negocios allí”.

“Hay dos formas de hacer las cosas: el ordeno y mando de Mazarías y su proyecto a medida de los intereses privados que desplazará a la población del barrio para que unos pocos hagan negocio, o un proyecto participado por los vecinos y el pequeño comercio que modernice la zona, responda a las necesidades que existen en esta arteria comercial y proteja la vida de barrio de los residentes permanentes. El señor Mazarías debería decir menos que es el alcalde del diálogo mientras impone sus decisiones a diestro y siniestro y empezar a escuchar a la ciudad”, finalizaba San Juan.