En la duda, la Guardia Civil. ¿Les han dado instrucciones de multar a la gente por las nuevas medidas de confinamiento?, le preguntábamos a un agente. “Las medidas han salido publicadas en boletín oficial y, en consecuencia, están en vigor. No se pueden mantener reuniones de más de cuatro personas y hay toque de queda a partir de las 20:00”, resumía el agente.

Y del mismo tenor fueron la inmensa mayoría de los ciudadanos segovianos, que el 16 de enero, primer día de restricción a las 20:00 de la movilidad, se lo tomaron totalmente en serio -pese a las dudas- y a diferencia de Junta y Gobierno, Igea e Illa, se avinieron, una vez más, a las disposiciones de la autoridad. Y esta vez sin piquetes simbólicos de antimascarillas y afines. Pesan las cifras récord de nuevos contagios y, aunque también los diez meses de plaga, cansancio social y depresión colectiva. Toca, otra vez, encerrarse en casa.

Así que llegada la hora el personal, muchos jóvenes en la calle, se volvieron para casa con una discreta presencia policial en las calles de la ciudad y de la Guardia Civil en las carreteras. Sin controles en el alfoz, sin profusión de agentes en los puntos de más paso (Azoguejo, Zorrilla). Los agentes consultados explicaban que la evacuación se estaba produciendo sin incidentes.

Los habrá, los hay cada semana, pero son la anécdota, no la categoría. Y los incidentes de este sábado pinta que no tienen excesivo recorrido judicial. Pese a que efectivamente las medidas están en vigor, todo apunta a que los incumplimientos carecen de respaldo jurídico. Como explicaban desde el ministerio de Sanidad, la Junta no es competente para la restricción derechos fundamentales y el actual Estado de Alarma solo habilita para confinamientos de 23 a 07:00 pudiendo la administración autonómica modular este periodo hora arriba, hora abajo. No dos.

Los curas, contra los numeros clausus

También acatan la necesidad de un sobre-esfuerzo los obispos de Castilla y León, uno de los “sectores” damnificados al implantarse numeros clausus en las ceremonias litúrgicas: prohibido más de 25 personas en misa. Eso sí, en un comunicado los obispos tildaban de injusto decreto “ya que impide el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de culto a personas que podrían ejercerlo en tantos de nuestros templos que, aun con estricta limitación proporcional de aforo, podrían acoger a más de 25 participantes sin poner en riesgo la salud propia y ajena”, explican en un comunicado. Los obispos recuerdan que la medida ya fue rectificada en territorios donde se pretendió implantar, y piden a la Junta que suprima los numeros clausus y se atenga a criterios de reducción de aforos en función de proporcionalidad. No es lo mismo 25 personas en la Catedral de Segovia que en la cueva de Santo Domingo.

Hostelería: si nos cierran que nos ayuden

Tampoco entienden las medidas tomados los de HOTUSE, la hostelería segoviana, que reiteran sentirse el chivo expiatorio y recuerdan estar a la espera de ayudas directas ante la desesperada situación de buena parte del sector. “Exigimos que la junta haga autocrítica, reconozca sus graves errores y deje de culpabilizar a todo el mundo, en especial a nuestro sector. Que se pongan de una vez por todas a solucionar problemas y no a crearlos. No puede ser que el señor Igea diga que no somos los culpables y acto seguido se nos cierre sin más. Si nos cierran, que nos ayuden. Si no podemos facturar, tampoco podemos pagar impuestos, tasas, autónomos, luz, alquileres, basuras, IBI… y por supuesto, dar de comer a nuestras familias, algo que es prioritario”, señalan en un comunicado.