Sanidad subraya que los casos de coronavirus en Segovia son importados

El joven que dio positivo por coronavirus este 4 de marzo, un estudiante en el Ie University, de 19 años de edad, permanece en su domicilio “en buen estado”, según ha explicado el jefe del Servicio de Sanidad, César Montarelo, que ha confirma que este nuevo caso es, como el anterior registrado en Segovia, importado de Italia, concretamente de Milán, donde el estudiante pasó el fin de semana del 20 al 22 de febrero.

Montarelo quiso remarcar el carácter importado del contagio y subrayó que “a fecha de hoy no hay casos secundarios de los casos importados” de Covid-19, es decir, no se han producido contagios entre residentes en Segovia hasta el momento, una situación que los servicios sanitarios tratan de mantener de esta manera “aunque la situación es cambiante”, dada la naturaleza de la enfermedad.

El proceso seguido en este caso empieza el fin de semana del 20 al 22 de febrero, cuando el joven estuvo en Milán, aunque en este caso el periodo de incubación fue más largo que en el anterior caso, ya que los primeros síntomas de fiebre se manifestaron el pasado 1 de marzo. La llamada al 112 activó el protocolo de aislamiento en su domicilio, el traslado de sus compañeros y la realización de las correspondientes pruebas cuyos resultados positivos se conocieron este miércoles por la mañana, cuando Sanidad ha hecho público el caso a través de una rueda de prensa celebrada en Valladolid.

Con dos compañeros de piso

El joven estudiante que este 4 de marzo ha dado positivo por contagio de coronavirus reside en un piso de la capital que compartía con dos estudiantes más a los que se trasladó a otro domicilio el mismo 1 de marzo, cuando su compañero empezó a presentar síntomas de la enfermedad y se activaron los protocolos sanitarios.

Ambos compañeros de piso, de edades similares al afectado, no presentan síntomas aunque están teniendo un seguimiento como “contactos estrechos”, con tomas de temperatura dos veces al día, mientras que las autoridades sanitarias les han recomendado que les sirvan la comida a domicilio y que eviten acudir a lugares de concentración de personas. No obstante, se les permite salir del domicilio, tomando las medidas adecuadas de prevención, a la vez que se les ha indicado que no abandonen la ciudad sin comunicarlo a las autoridades, explica la fuente oficial de Sanidad en Segovia.

La Junta de Castilla y León ha habilitado desde el pasado 7 de febrero el teléfono 900 222 000 de atención ciudadana sobre el nuevo coronavirus, disponible las 24 horas del día; se recomienda a las personas que pudieran estar relacionadas con una situación clínica susceptible, por contacto y/o por viaje a zonas de riesgo declarado, llamar a este teléfono antes de acudir a un centro asistencial.