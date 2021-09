Sanidad ha ordenado a los responsables de cada provincia de Atención Primaria que a partir del martes 14 de septiembre, en que la Comunidad ingresa en Nivel 1, se retome la atención presencial en todos los consultorios, y no como sucedía hasta ahora de verse esta limitada a las principales cabeceras dotados de un circuito de separación covid.

La orden, según un comunicado difundido por la Junta, cita expresamente la aplicación en todos sus términos de la “normativa vigente desde abril de 1991 sobre frecuentación en los consultorios locales” y que establece el tipo y periodicidad de atención presencial en función de la población de cada localidad reflejada del siguiente modo:

Núcleos de menos de 50 habitantes de hecho: consulta a demanda.

Núcleos de menos de 100 habitantes de hecho: consulta un día a la semana.

Núcleos de 101 a 200 habitantes de hecho: consulta dos días a la semana.

Núcleos de 201 a 500 habitantes de hecho: consulta tres días a la semana.

Núcleos de más de 501 habitantes de hecho: consulta diaria en días laborables.

Se vuelve pues al statu-quo anterior al covid, en lo que parece una renuncia tácita a la reforma del sistema de atención presencial en los consultorios rurales lo que solo puede interpretarse como una rotunda victoria de las plataformas de usuarios que llevan meses, especialmente durante el verano, reivindicando la reapertura de los consultorios rurales.

Criterios modificables “según las circunstancias”

No obstante, en el comunicado se explica que para los núcleos de población donde no radique el centro de salud los “criterios señalados podrán ser ampliados en base a las circunstancias y necesidades de la Zona, aunque también incluyen la posibilidad de que, excepcionalmente y con motivación específica, podrá incluirse una periodicidad en las consultas asistenciales inferior a la establecida en este artículo para los núcleos de población donde no radique el Centro de Salud”.

Un único contagio

Entre tanto las cifras siguen evolucionando favorablemente, con un único contagio confirmado en las últimas 24 horas y que hacen prever el cumplimiento de las previsiones de descenso al nivel 1 a partir del martes, momento en que se posibilitará la atención en barra en la hostelería y la reapertura del ocio nocturno.