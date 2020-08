Sanidad detecta 83 positivos nuevos en covid durante el fin de semana

La curva sigue creciendo. Sanidad ha reportado la aparición de 83 nuevos casos de positivos en los test PCR durante el fin de semana, aunque la Consejería reduce el número de brotes, que han pasado de 18 a 15 en los que se cuentan 67 casos. La Consejería no especifica qué brotes son los que han pasado a situación de “abiertos no activos” que se atribuye a brotes que en las dos últimas semanas no han presentado casos nuevos.

Aunque se han dado cuatro altas hospitalarias en estos días, las habitaciones del hospital tienen entre sus pacientes a 16 por coronavirus y otros tres enfermos más en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La cifra de fallecimientos se mantiene inmóvil, con un acumulado de 214 muertes en el hospital desde que comenzó la pandemia.

Como se sabe, en la provincia hay dos pueblos —Carrascal del Río y Cantalejo— en situación de confinamiento desde el pasado sábado que se hizo firme este 23 de agosto cuando la jueza de guardia respaldó la decisión de la Junta.

Por otra parte, la misma Junta de Castilla y León ha asegurado que las obras de ampliación de la UCI y del servicio de urgencias que se están acometiendo en el propio hospital “avanzan a buen ritmo, incluso por encima de las expectativas iniciales de su acabado”, que se prevé “en octubre” para ambas ampliaciones, según se asegura en una nota que da cuenta de la visita que ha realizado a las instalaciones el delegado territorial, José Mazarías.

La ampliación de Urgencias supondrá la incorporación al servicio de seis camas más para llegar a las 16 que estarán disponibles una vez concluyan las obras. En cuanto a Urgencias, el servicio ganará 900 metros cuadrados de espacio ocupados por 12 puestos más (7 de Primaria , dos de observación, dos más de pediatría y una en psiquiatría) a sumar a los 34 ya existentes. También supondrá cuatro camas multifunción, 8 box para críticos y dos puntos de observación. El presupuesto es de 245.000 euros.