San Juan solicita respaldo en la matriculación de escuelas públicas

Hace una semana, el concejal de Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde), Guillermo San Juan, reclamaba al responsable de educación del gobierno de Mazarías que constituyera ya el Consejo escolar municipal, un órgano consultivo y participativo de ámbito municipal con presencia de la comunidad educativa segoviana que lleva sin reunirse más de un año.

“A pesar de que lamentamos que el Consejo escolar municipal sea de los últimos órganos en la lista de prioridades del gobierno de Mazarías, nos alegramos de que hayan atendido nuestra solicitud. Ahora es momento de que eche a andar, porque hay asuntos urgentes e importantes que preocupan a la comunidad educativa segoviana”, advertía San Juan.

En esta lista de tareas pendientes para el consejo escolar, San Juan resalta la elaboración de un diagnóstico de la educación en la ciudad y concretar, de la mano de la comunidad educativa, un plan de inversiones urgentes, tanto las que debe acometer el ayuntamiento como las que son responsabilidad de la Consejería de educación, y garantizar tanto los recursos necesarios para estas actuaciones como un seguimiento exhaustivo de su ejecución.

Además, el concejal de Segovia en Marcha reclama que este mismo consejo diseñe una campaña estable y continua de puesta en valor de los coles de barrio y de matriculación en la escuela pública. “El ayuntamiento no sólo tiene que fomentar que nuestros coles públicos cuenten con medios adecuados y se conozcan su labor y potencialidades, sino que además tiene que reclamar a la Consejería de educación que dé explicaciones tanto del bloqueo del 30% los fondos que debe a los centros educativos para gastos de funcionamiento como de la prohibición a nuestros coles de instalar carteles informativos sobre los periodos de matriculación en espacios visibles de los colegios de la ciudad. Nos parece inaudito que una administración pública no pueda publicitar sus servicios en sus instalaciones y espacios adecuados para ello: parece que la Junta no quiere que se vean el trabajo y la calidad de nuestros centros y comunidades escolares”, afeaba San Juan

Por otro lado, el concejal de Segovia en Marcha anunciaba que desde su formación apoyan la concentración convocada por Marea Verde para esta misma tarde a las 18h en el Azoguejo en defensa de la educación pública segoviana. “Esta concentración es la respuesta de la comunidad educativa a su preocupación por el bloqueo de parte de los recursos que la Junta destina a gastos de funcionamiento de los centros porque está afectando al desarrollo de su labor. Queremos mostrar todo nuestro apoyo y manifestar nuestro compromiso de continuar poniendo en el centro la labor educativa y social que realizan nuestros coles de barrio y las comunidades educativas: para nosotros y nosotras, la educación pública, nuestros coles de barrio y sus necesidades son una de nuestras principales prioridades”, afirmaba San Juan, que además señalaba que desde su formación no sólo realizan gestos de apoyo simbólico a la educación pública, también propuestas políticas concretas. En este sentido, el concejal de Segovia en Marcha destaca la campaña de donación de libros y material didáctico sobre igualdad, derechos humanos e historia de la ciudad a los centros de Segovia, que están desarrollando en los últimos meses, y que está alcanzando a buena parte de los AMPAS de todo el municipio.