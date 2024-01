5 Comments

Guillermo San Juan, miembro del concejo de Segovia en Marcha, rechaza de manera categórica el incremento propuesto en la tarifa del transporte en autobús urbano, programado para las próximas semanas por parte del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Segovia. Según el concejal, esta medida representa ya la cuarta alza que impactará negativamente en el bolsillo de los ciudadanos desde que José Mazarías asumió la alcaldía a mediados del año pasado.

“Para un partido que ha prometido a diestro y siniestro bajadas de impuestos desde hace años, no está nada mal: aumentaron el IBI al 80% de los segovianos y segovianas al eliminar la bonificación por tener domiciliados los recibos, aplicaron un auténtico tasazo a las basuras que podrían haber amortiguado para las familias trabajadoras, y cargaron el peso del impuesto de matriculación de vehículos sobre los vecinos de rentas medias que no se pueden permitir cambiar de coche reduciendo, eso sí, lo que pagan los coches de alta gama. Ahora pretenden subir un 15’2% de media el precio del billete de autobús, cargando sobre los viajeros que más utilizan esta modalidad de transporte público, demostrando otra vez más que entre las promesas electorales de “Maza 2023” y lo que están haciendo desde el gobierno local hay un abismo”, ironizaba San Juan

El concejal de Segovia en Marcha explica que la propuesta de subida de los precios de autobús, retirada a última hora del orden del día de la comisión de urbanismo celebrada ayer, “ni está completa técnicamente ni es justa socialmente, por lo que contará con nuestro voto en contra cuando el PP decida llevarla al pleno”. San Juan destaca la omisión de datos sobre los billetes de AVE, la tarifa más alta de todas, “que desde luego supone un porcentaje relevante de los ingresos del servicio de autobuses y que no se tiene en cuenta de ninguna manera”. “Ni aportan datos sobre el número de viajeros que abonan las tarifas AVE ni el porcentaje de ingresos totales que supone, cuestión que creemos que distorsiona totalmente las cuentas. Además, en el mismo informe reconocen que al ayuntamiento le falta información, que no está completo porque hay datos que sólo tiene la empresa concesionaria, Avanza. Esta subida de precios no se sostiene”, afirmaba San Juan.

En cuanto al reparto de la subida de las distintas modalidades, San Juan señala que penaliza a los viajeros habituales, los que utilizan el bonobús ordinario, con la segunda subida más alta, un 16’67% más al 42% de viajeros totales, sólo después del incremento del 25% del bono subvencionado. “Además de penalizar a la mitad de los usuarios que realizan casi 2 millones de desplazamientos anuales, a quienes más utilizan el transporte público en nuestra ciudad, plantean la gratuidad para todos los pensionistas, independientemente de cuál sea su pensión. ¿Por qué un jubilado que perciba la pensión máxima de 3.100 euros al mes, que es tres veces el salario mínimo, puede utilizar gratuitamente el autobús y, sin embargo, a un estudiante o una trabajadora que cobra 1.400 le quieren subir un 17% casi el billete? Es totalmente injusto para los jóvenes y las familias trabajadoras segovianas. Esto es una decisión política tomada para incrementar los ingresos a costa de las personas que utilizan el bus a diario, mientras suben mucho menos los precios para turistas y viajeros ocasionales”, explicaba.

El concejal de Segovia en Marcha adelanta que esta propuesta recibirá su voto en contra “de forma rotunda” cuando el gobierno de Mazarías decida refrendarlo en el pleno, “porque va en contra del sentido común, de las familias trabajadoras de Segovia y de la tendencia lógica en cualquier política pública de movilidad: fomentar y abaratar el uso a los viajeros habituales del transporte público”.