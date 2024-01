5 Comments

Una enmienda a la totalidad y más de una treintena de enmiendas parciales por valor de 2’1 millones de euros. Esta es la respuesta del concejal de Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde), Guillermo San Juan, a la propuesta de presupuestos del equipo de gobierno del PP de Mazarías, unas cuentas que San Juan calificaba la semana pasada de “ciencia ficción”.

Y esta es precisamente una de las razones por las que el concejal de Segovia en Marcha rechaza de plano el presupuesto del PP: que son irreales por pretender financiar el 30% de las inversiones con la venta de 3 parcelas municipales y, además, no recogen cuestiones de vital importancia para la ciudad, como medidas en materia de vivienda, lucha contra el cambio climático y transición ecológica, fomento del comercio local o medidas en materia educativa y de puesta en valor de los colegios públicos de la ciudad.

“Eso sí, de gasto superfluo y caprichoso del señor Mazarías, como publicidad y propaganda, el proyecto desfasado del parking de los Tilos, el aumento de la aportación a la Fundación Don Juan de Borbón o el derroche de transformar el CIDE en la sede administrativa del ayuntamiento, sus cuentas van sobradas: pedimos que recapaciten”, señalaba San Juan.

En cuanto al contenido de las más de 30 enmiendas parciales por valor de 2’1 millones presentadas por su formación, San Juan destacaba la inclusión de iniciativas “incluso apoyadas en pleno por el PP pero olvidadas a la hora de la verdad, que es al hacer los presupuestos”: ayudas a la compra de material escolar, aumentar las ayudas de emergencia social, desarrollar el plan municipal de salud mental, programas contra la soledad no deseada y de conciliación en los barrios incorporados para frenar la sangría de matriculación en estos centros o la puesta en marcha de una comunidad energética en algún colegio público, tal y como reclama la comunidad educativa desde hace meses.

Por otro lado, Segovia en Marcha propone utilizar 160.000 euros tanto del aumento de la aportación a la Fundación Juan de Borbón como de las cantidades previstas para la participación en diversas redes “de escaso o nulo retorno para la ciudad” en una nueva convocatoria de bonos comercio, “una iniciativa que nuestro pequeño comercio ha echado mucho de menos estas navidades”; o hasta 280.000 euros de gasto turístico en un programa de vivienda y alquiler asequible, “que nuestra ciudad, la capital de Castilla y León con los alquileres más altos y donde más han subido los precios en el último año, necesita como agua de mayo”, asegura San Juan.

En cuanto a inversiones, los morados plantean utilizar lo previsto para el proyecto del parking de los Tilos “en inversiones que la ciudad necesita, no en proyectos fallidos y del siglo pasado”: intervenciones en la C/ Progreso y la C/ Poleo, el centro de iniciativas vecinales del antiguo Martín Chico, y pistas deportivas en Hontoria y Fuentemilanos. Por otro lado, la cuantía que prevé gastar el PP en hacer del CIDE la sede administrativa del ayuntamiento, San Juan propone utilizarla para el proyecto de intercambiador en la Carretera de San Rafael, propuesto por su formación desde hace meses y realizar, de una vez, la cobertura prometida a los vecinos de Nueva Segovia en el Parque del Reloj.

Uno de los gastos que más propone reducir Segovia en Marcha es el destinado por el PP a los grupos políticos, dietas a concejales e, incluso, los salarios del gobierno municipal: “Proponemos utilizar este gasto superfluo en, por ejemplo, realizar mediciones sobre contaminación ambiental para tomar decisiones fundamentadas en materia de movilidad, desarrollar programación sociocomunitaria en nuestros barrios, especialmente los incorporados, programas de prácticas remuneradas en el ayuntamiento o medidas de fomento de la igualdad y la conciliación para los trabajadores municipales, que desde luego se necesitan más que los salarios de Mazarías y sus compañeros del PP”, señalaba San Juan.

San Juan finalizaba explicando que con las enmiendas presentadas por su grupo a las cuentas del PP “estamos demostrando que hay alternativa los presupuestos del siglo pasado de Mazarías, porque Segovia tiene recursos para disminuir su dependencia del turismo y hacer frente a los principales retos a los que se enfrentan nuestros vecinos y vecinas. Es cuestión de prioridades”, finalizaba San Juan.