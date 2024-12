Rosalía Serrano por el Dómine Cabra: “Reconozco que este título me encaja perfectamente”

El pasado 11 de diciembre la Asociación de la Prensa Segoviana (APS) designó a Rosalía Serrano, concejala de Hacienda, primera teniente de alcalde y portavoz municipal del Partido Popular, como acreedora del galardón Dómine Cabra.

Serrano, en declaraciones hoy a la prensa, agradeció con humor y gratitud, “el honor de ser designada Dómine Cabra. Al principio, cuando me lo comunicaron, pensé que no podía ser más adecuado. Reconozco que este título me encaja perfectamente (entre risas). Además, comenzar el año de la mano del Premio San Frutos, que este año recae en De Pablos, no puede ser mejor comienzo”.

En su intervención, la concejala también aprovechó para tender la mano a los medios de comunicación locales: “Espero que este galardón sirva para estrechar lazos entre la prensa y este equipo de gobierno, fomentando una relación de confianza y continuo interés por el bienestar de la ciudad”.

La APS justificó la elección de Serrano señalando que, en sus comparecencias ante los medios, se percibe una tendencia a cuestionar ciertas informaciones y enfoques periodísticos, lo que la ha hecho merecedora de este peculiar galardón que mezcla crítica e ironía.

Este reconocimiento, que será entregado durante la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, el próximo 24 de enero, destaca tanto las buenas prácticas como las carencias en la relación entre los medios de comunicación y las instituciones o personas públicas.