Rifirrafe en las Cortes por la estación de esquí de Navacerrada

Tras el habido en el Congreso, tocaba ahora rifirriafe dialéctico en las Cortes de Castilla y León entre las tres procuradoras segovianas a cuenta del cierre de las pistas de esquí de Navacerrada. En el pleno del 28 de abril la procuradora por Segovia del PP María Ángeles García presentaba una PNL para “lamentar” la decisión del ministerio de Transición Ecológica (MITECO) y solicitar la revocación de la cancelación de la concesión.

Previamente, la de Carbonero había conseguido el apoyo de Vox y Ciudadanos, con la también procuradora local Marta Sanz, pero no el del PSOE, rechazando una enmienda presentada por la espinariega Alicia Palomo por la cual el PSOE pretendía moderar las recriminaciones al Gobierno e implicar a la Junta en un “plan” de redinamización de la zona.

Defendió García las tesis pro-esquí ya conocidas, centrándose en el perjuicio económico. La réplica vino por cuenta de Palomo, en su habitual tono “firme” o “agresivo” (según cargue uno) que acusó a García de no hacer nada por Segovia y “desfachatez electoral”, por no haber tomado en consideración su enmienda. Básicamente, tampoco la del PSOE se movió un ápice de los argumentos del MITECO pro cierre. A saber que no es sostenible, que no es viable en el marco administrativo actual y que ahora desde la Junta se pretenda mover el asunto responde “a oportunismo electoral”, dijo.

No gustó el tono a Marta Sanz, que tildaba a la espinariega de “faltona” o “Agustina de Aragón”, recriminándole hablar por boca de “todos los segovianos cuando tan segoviana es esa señora [por García] como yo”, y haciendo suyos los argumentos de la de Carbonero.

En definitiva, moción aprobada y a continuación el tradicional “lanzamiento de comunicados“. Por un lado (a las 14:23) , los del PP titulando “El PSOE no apoya la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada”. Por otro el PSOE (14:36), en sentido inverso, que “El PP rechaza un plan de recuperación y reactivación sostenible de Navacerrada”. Y entre medio Ciudadanos, instando al PSOE a “no usar de forma falaz y torticera el interés económico y medioambiental en Navacerrada!” (13:03).