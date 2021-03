12 Comments

La declaración de irregularidad, por sentencia de un juez, para el contrato directo concedido a una asociación cultural para la dirección del festival de cine es el segundo varapalo de calado, junto al fiasco del Centro Logístico de Defensa que le cae al Gobierno del Ayuntamiento de Segovia en lo que va de año y a las dos cuestiones ha reaccionado de la misma manera: sacudiéndose cualquier responsabilidad pese a que es sólo suya y culpando de los males a cualquiera que pase por allí, especialmente la malvada derecha. En el último pleno celebrado, Luquero se declaraba “harta” de la política que practica la oposición. ¿Cómo tiene que declararse el ciudadano ante las constantes huidas hacia adelante del Gobierno que preside?

Un contrato administrativo declarado irregular en una sentencia judicial no es un asunto baladí, precisamente porque lo que ha rechazado el juez es el procedimiento seguido para firmar un contrato menor, que también se paga con dinero público, y además apuntando que estaba acompañado de otros, también de designación directa. Demasiados “poquitos”. Tampoco es cierto que el fallo no tenga connotaciones políticas porque el Gobierno del Ayuntamiento ha hecho defensa a ultranza de este proceso durante meses y además lo ha enmarcado insistentemente en su concepto general de política cultural, dirigida por Gina Aguiar

El contrato de marras tuvo, por tanto, total cobertura e interés político para llevarlo a cabo exactamente de la manera que se hizo. No vale apuntar a los técnicos para esquivar las responsabilidades de quien tiene la dirección política. Tampoco cuela lo de demonizar a la oposición, que lleva meses quejándose de que no recibía la información del caso que solicitaba y que ha acabado recurriendo a la justicia para que un juez pusiera las cosas negro sobre blanco. Y ya que estamos, aún reconociendo que hay osadía de sobra en nuestros gobernantes, tampoco vale coger una sentencia recién emitida y tratar de desmontarla ante la opinión pública utilizando precisamente los argumentos que se habían rechazado durante el juicio. ‘El juez dice que no está bien lo que hemos hecho pero nosotros sostenemos que si lo está, amigo ciudadano. ¿A quién va a creer?’ Lo dicho: osadía a raudales.