Renfe comienza la campaña para fomentar el buen uso de los abonos en Castilla y León

Renfe ha iniciado la campaña para fomentar el buen uso de los abonos de Media Distancia y Avant en Castilla y León, tras detectarse algunos casos puntuales de uso irregular de estos títulos multiviaje bonificados. La compañía recuerda a los clientes la necesidad de portar su documentación oficial al viajar para acreditar la titularidad de los abonos.

Desde hoy, gracias a esta campaña se incrementarán las acciones de inspección, reforzando los controles aleatorios en los puestos de acceso al check in y también a bordo de los trenes, para evitar que viajeros puedan realizar un uso fraudulento de los abonos, desplazándose con el abono de otro titular.

Renfe recuerda que los abonos son nominativos y unipersonales, y no está permitido viajar con el abono de otra persona. Por este motivo, la compañía ferroviaria está solicitando a los clientes que viajen con su documentación oficial (DNI, NIE o Pasaporte) para poder acreditar la titularidad de los abonos con los que se están desplazando. En el caso de demostrarse un uso incorrecto, Renfe podrá sancionar a los viajeros, según dispone la normativa de “Condiciones generales de los contratos de transporte” de Renfe Viajeros.

Campaña de concienciación

Además del refuerzo en los controles de titularidad de abonos, Renfe prosigue su trabajo para concienciar sobre el buen uso de estos títulos multiviaje, apelando a los usuarios a que anulen las plazas que hayan reservado y que no vayan a utilizar.

Se han detectado casos de usuarios de abonos Avant, principalmente en el corredor Valladolid-Segovia-Madrid, que reservan varias plazas y después ni las utilizan para viajar ni tampoco las anulan, lo que dificulta que otros viajeros con necesidad de desplazarse en esos horarios y trayectos, puedan conseguir plaza libre. Esta situación provoca que el tren pueda acabar llevando plazas desocupadas que no se pueden comprar porque aparece el mensaje de “tren completo” en la venta.

Renfe quiere recordar que los abonos tienen una bonificación pública del 100%, en el caso de los de Media Distancia convencional, y del 50% en el caso de los Avant, descuento al que los viajeros empadronados en la región pueden sumar otro 25% que financia la Junta de Castilla y León.

Siguiendo este objetivo, en los recorridos de Media Distancia por vía convencional, Renfe ha ampliado a una hora (actualmente son 10 minutos) el tiempo en el que una reserva en caso de no realizar el viaje debe anularse. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. En caso de que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días.

Previamente, Renfe enviará al viajero, con ocasión de las dos primeras cancelaciones no realizadas con la antelación mínima requerida, sendas comunicaciones al contacto facilitado por el mismo, que le advierta de las posibles consecuencias.

En Castilla y León se han vendido más de 61.000 abonos Avant para viajar en el último cuatrimestre de 2023, y casi 6.000 en los diez primeros días de este recién estrenado 2024.