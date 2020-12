4 Comments

Por iniciativa propia o ayudados por las fuerzas de seguridad: En 2020 no habrá tardebuena, ni reuniones no permitidas, ni fiestas llenas de abrazos, besuqueos y expresiones de cariño a menos de dos metros.

La alcaldesa de Segovia ha apelado a la responsabilidad de los segovianos; ha insinuado, no sin razón, consecuencias terribles en forma de repunte de infectados y ha reclamado cordura para que nadie caiga en la tentación de pensar que “por un día no pasa nada” y trate de repetir la “tradición” —son cuatro años aunque pudiera parecer que se ha hecho siempre— de celebrar la tardebuena, esa especie de vemut torero en plena plaza Mayor que se ha convertido en los últimos años en una gigantesca reunión de los segovianos de aquí y de los de la diáspora llegados para pasar las fiestas, todos revueltos y pasándose alegre revista, justo antes de la cena de Navidad. No puede ser. Este año está la maldita pandemia y estamos en nivel 3 de alerta.

Pero por si el tono blando no cuajara, la alcaldesa compareció este 23 de diciembre acompañada por la concejala de Seguridad, Raquel de Frutros, y el intendente de la Policía Local, Julio Rodríguez, con otro mensaje muy claro: habrá policías a patadas en la calle —bueno, muchos— que impedirán lo de la plaza, cualquier botellón en los lugares de rigor o las variantes festivas no permitidas que pudieran idearse.

Del discurso se desprende que el Ayuntamiento tirará de todo su potencial de efectivos de policía y pondrá en la calle a los agentes de un turno habitual más todos los refuerzos que ha podido colocar. Rodríguez Fuentetaja no quiso poner cifras concretas aunque fuentes municipales han aventurado que serán, al menos, 12 agentes los que harán horas extra esta tarde noche. No es un esfuerzo pequeño. La Policía nacional colaborará en el operativo, aseguraron.

“Recomendamos no acudir. Lo mejor es no ir” proclamó Luquero antes de pasar a la advertencia: “No se va a permitir introducir ni bebidas ni alimentos; se van a controlar los aforos de los recintos cerrados de hostelería como el de la propia plaza Mayor impidiendo el acceso cuando se dificulte el distanciamiento social”, recitó.

Tampoco fumar

Así, a las 14.00 horas, cuando se desmonte el mercado de los jueves, se cortará el tráfico en vehículo privado al casco antiguo y se establecerán puntos de regulación del flujo de personas en las calles adyacentes a la plaza Mayor, pero en su extremo más alejado del foro, “donde se puede desviar a la gente hacia otros lugares”, aclaró el jefe de los policías locales.

Nadie contará las personas porque no hay un número concreto a partir del cual cortar los accesos sino que “el aforo nos lo regulará el distanciamiento de metro y medio entre los individuos o agrupación de seis personas”, apuntó la concejala que quiso rizar el rizo: “no es lo mismo seis personas convivientes que no y hay prohibición de fumar si no se garantizan dos metros de distancia con otras personas. Va a ser muy difícil fumar en plaza Mayor”.

La de este 24 de diciembre es la tarde de la prueba de fuego, aunque el dispositivo especial de seguridad —a las restricciones de la Covid se suman las prevenciones obligadas por la alerta 4 por terrorismo— se prolongará todas las navidades con una fuerte vigilancia en toda la ciudad centrada en evitar botellones en lugares públicos o fiestas en garajes, pisos o locales, según definieron los responsables de Seguridad del Ayuntamiento.